logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes assina carta para intimar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos

Ele foi denunciado pela PGR no inquérito do tarifaço
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 - 19:03
Brasília
Brasília (DF), 24/10/2025 - Paulo Figueiredo. Foto: realpfigueiredo08/Instagram
© realpfigueiredo08/Instagram

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), assinou nesta sexta-feira (24) uma carta rogatória para que o blogueiro Paulo Figueiredo seja intimado nos Estados Unidos.

O procedimento foi adotado porque Figueiredo é residente permanente nos Estados Unidos há dez anos e precisa ser informado pessoalmente sobre a denúncia na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) o acusa do crime de coação no curso do processo no inquérito do tarifaço contra as exportações brasileiras. Paulo Figueiredo é neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo.

Na carta, Moraes informou aos Estados Unidos que o acusado deve apresentar defesa no prazo de 15 dias após o recebimento da notificação.

“O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário do Brasil, faz saber aos Estados Unidos da América que tramitam nesta Corte os autos do processo em epígrafe”, diz trecho da carta.

A carta rogatória é um procedimento demorado de notificação e deve passar pelas diplomacias do Brasil e Estados Unidos. Além disso, ainda depende da atuação do Judiciário norte-americano. 

Denúncia

Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram denunciados ao Supremo pelo crime de coação no curso do processo. Ambos estão nos Estados Unidos e foram investigados no inquérito que apurou a participação deles na promoção do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil e de sanções contra integrantes do governo federal e do Supremo. 

Na denúncia apresentada ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que Eduardo e Figueiredo ajudaram a promover “graves sanções” contra o Brasil para demover o Supremo a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista, o que ocorreu em julgamento realizado em setembro.

Em nota conjunta divulgada após a denúncia, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo desqualificaram a denúncia da PGR e reafirmaram que vão continuar atuando com “parceiros internacionais” para que novas sanções sejam aplicadas a autoridades brasileiras. 

Relacionadas
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, disse que o futuro governo tem a intenção de mudar a embaixada do Brasil em Israel. Eduardo Bolsonaro com boné que ganhou de apoiadores em Washington.
Moraes diz que Eduardo Bolsonaro cria dificuldades para ser notificado
Brasília - 22/10/2025 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara durante reunião para apreciar e votar pareceres preliminares sobre 11 Deputados (Conselho de Ética arquiva pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Conselho de Ética arquiva representação contra Eduardo Bolsonaro
Edição:
Amanda Cieglinski
tarifaço EUA brasil stf Alexandre de Moraes Paulo Figueiredo Eduardo Bolsonaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou hoje a prorrogação dos trabalhos da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro (José Cruz/Agência Brasil)
Justiça MPF recorre para barrar exploração de petróleo na bacia do Amazonas
sex, 24/10/2025 - 20:36
Robson Sampaio, paradesporto
Esportes Robson Sampaio é declarado Patrono do Paradesporto Brasileiro
sex, 24/10/2025 - 20:29
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Saúde Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15
sex, 24/10/2025 - 20:24
reserva técnica do Sistema Cantareira
Geral Governo de São Paulo apresenta novo modelo de gestão hídrica 
sex, 24/10/2025 - 19:30
Brasília, (DF) 10/03/2025 - A secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Diretora-Executiva (CEO) da COP30, Ana Toni, e o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Presidente da COP30, Embaixador, André Corrêa do Lago (Fora de quadro), durante coletiva sobre o lançamento da Carta da Presidência da COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Licença na Margem Equatorial deve impulsionar debates, diz Ana Toni
sex, 24/10/2025 - 19:05
Brasília (DF), 24/10/2025 - Paulo Figueiredo. Foto: realpfigueiredo08/Instagram
Justiça Moraes assina carta para intimar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos
sex, 24/10/2025 - 19:03
Ver mais seta para baixo