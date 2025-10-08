logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes autoriza Bolsonaro a receber barbeiro em casa

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 18:33
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro receber a visita de um barbeiro em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar. O atendimento deverá ser realizado na próxima sexta-feira (10), entre as 9h e as 18h.

Bolsonaro será atendido por Charlinston Borges Fernandes, barbeiro pessoal do ex-presidente.

Moraes também ressaltou na decisão que o veículo utilizado pelo barbeiro deverá ser inspecionado pelos agentes da Polícia Penal do Distrito Federal que monitoram a residência do ex-presidente.

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação de Alexandre de Moraes.

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro foram investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.

No mês passado, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus na ação penal da trama golpista pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Relacionadas
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa de Bolsonaro
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro
Brasília-DF, 08/01/2023, Manifestantes invadem o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto em 08 de Janeiro de 2023. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cientista político vê onda bolsonarista enfraquecida após condenação
Edição:
Juliana Andrade
stf Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Prisão domiciliar Golpe de Estado tarifaço Lei Magnitsky
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 08/10/2025 - Parlamentares de oposição comemoram a retirada de votação da (MP 1.303/2025). Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
qua, 08/10/2025 - 19:31
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
qua, 08/10/2025 - 19:16
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sanção do PLV nº 4 – Tarifa Social de Energia “Luz do Povo”. Palácio do Planalto, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda
qua, 08/10/2025 - 19:14
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol
qua, 08/10/2025 - 18:51
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Haddad cobra cumprimento de acordo sobre MP alternativa ao IOF
qua, 08/10/2025 - 18:39
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 – Ana paula Tavares vencedora Prêmio Camões Foto: Fundação Biblioteca Nacional
Cultura Escritora angolana Ana Paula Tavares ganha Prêmio Camões 2025
qua, 08/10/2025 - 18:38
Ver mais seta para baixo