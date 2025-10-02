logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino

Plataformas terão de fornecer dados sobre perfis que fizeram ameaças
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 14:57
Brasília
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (2) a abertura de uma investigação para apurar ameaças feitas pelas redes sociais contra o ministro Flávio Dino.

A decisão foi motivada por um pedido da Polícia Federal (PF) para que o caso seja avaliado pela Corte.

No dia 10 de setembro, Dino disse que passou a ser alvo de “ameaças graves” contra sua vida e integridade física após proferir voto pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista. Após o episódio, o ministro pediu que a PF investigue o caso.

De acordo com a Polícia Federal, as ameaças contra Flávio Dino têm ligação com a atuação de milícias digitais durante o governo de Jair Bolsonaro e também devem ser investigadas pela Corte.

Moraes também determinou que as plataformas Meta, TikTok e YouTube forneçam, no prazo de 48 horas, os dados cadastrais de 50 perfis que realizaram as ameaças.

Em outro caso ocorrido recentemente, a PF indiciou uma mulher que tentou agredir Dino durante voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome divulgado oficialmente, vai responder pelos crimes de injúria e incitação do crime.

Relacionadas
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Flávio Dino é eleito presidente da Primeira Turma do STF
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Edição:
Juliana Andrade
stf Alexandre de Moraes Flávio Dino Golpe de Estado Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/06/2025 - Defensoria Pública da União DPU em Brasília. Foto: DPU/Divulgação
Direitos Humanos DPU cobra proteção a Aldeia Pataxó Kaí atacada na Bahia
qui, 02/10/2025 - 15:12
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Saúde Israel bloqueia estrada para cidade de Gaza e dá ultimato à população
qui, 02/10/2025 - 15:05
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Sessão de Abertura da Reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Foto: CanalGov/Reprodução
Política Lula diz que gestor que deixa obra parada deve ser preso
qui, 02/10/2025 - 15:00
Deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) é uma das presas da Flotilha de Gaza
Internacional Deputada presa em flotilha pede fim de relações econômicas com Israel
qui, 02/10/2025 - 14:58
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino
qui, 02/10/2025 - 14:57
Brasília - 02/10/2025 - Reunião da comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS para ouvir o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPMI do INSS: CGU suspeitava de irregularidades desde 2019
qui, 02/10/2025 - 14:39
Ver mais seta para baixo