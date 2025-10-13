logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro

Ministro alega receio de fuga do réu e descumprimentos de cautelares
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 13:41
Brasília
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta segunda-feira (13) pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que fossem revogadas a prisão domiciliar e outras medidas cautelares às quais o político está submetido. 

Moraes citou o “fundado receio de fuga do réu” e o “reiterado descumprimento das cautelares” para manter Bolsonaro preso em casa, medida que visa “a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a integral aplicação da lei penal”, escreveu o ministro. 

No momento, pesa contra Bolsonaro um mandado de prisão preventiva domiciliar expedido no inquérito em que ele é investigado por obstrução de Justiça e ameaça ao Estado Democrático de Direito. 

O inquérito que levou Bolsonaro a ficar preso em casa, com uso de tornozeleira eletrônica, por sua vez, foi aberto para apurar a atuação do ex-presidente em auxiliar seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no convencimento do governo dos Estados Unidos a aplicar sanções contra autoridades brasileiras. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, por exemplo, teve revogado o visto de entrada nos EUA. Para o PGR, o ex-presidente e seu filho já confessaram, em declarações públicas, que buscam intimidar e impedir o funcionamento regular do Judiciário brasileiro por meio de pressões norte-americanas. 

Além da domiciliar, Moraes impôs a Bolsonaro medidas como a proibição de receber visitas não autorizadas pelo Supremo, com a exceção de seus advogados. O ex-presidente também está proibido de utilizar qualquer aparelho celular, o que se aplica também às redes sociais. Ele ainda não pode entrar em contato com embaixadores ou representantes diplomáticos de outros países. 

Bolsonaro também foi condenado pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, a 27 anos e 3 meses de prisão, mas a sentença ainda não começou a ser executada, pois ainda há recursos pendentes de julgamento, ou seja, a ação ainda não transitou em julgado. Os ministros ainda devem estabelecer qual será o regime inicial para o cumprimento de pena nesse caso. 

Defesa 

No pedido de revogação da prisão domiciliar, os advogados que representam Bolsonaro, Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno, argumentaram que a PGR já apresentou denúncia no inquérito sobre obstrução de Justiça e não acusou o ex-presidente nesse inquérito, motivo pelo qual não haveria “fundamento mínimo necessário” para manter as medidas cautelares determinadas nesse processo. 

Relacionadas
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Fux pede vista e suspende julgamento de recurso de Moro no STF
Brasília (DF) 14/08/2024 O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participa do seminário
Moraes suspende decisão que destituiu defesa de réus da trama golpista
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro
Edição:
Aline Leal
Jair Bolsonaro stf Alexandre de Moraes Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula diz que fome não é problema econômico, mas político
seg, 13/10/2025 - 14:15
Mediadores Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documento sobre acordo de cessar-fogo em Gaza 13/10/2025 Reuters/Suzanne Plunkett/Proibida reprodução
Internacional Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documentos sobre cessar-fogo
seg, 13/10/2025 - 14:05
Prisioneiros palestinos libertados são recebidos em Ramallah 13/10/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
Internacional Representantes de Israel e Palestina no Brasil comentam plano de paz
seg, 13/10/2025 - 14:02
São Paulo (SP), 13/10/2025 - O ministério da Saúde recebe os primeiros lotes do medicamento oncológico Kadcyla (trastuzumabe entansina), do laboratório Roche, usado para tratar o câncer de mama. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS
seg, 13/10/2025 - 13:58
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro
seg, 13/10/2025 - 13:41
A man uses a wheelbarrow to remove mud and debris from a home as torrential rains from tropical storm Raymond triggered landslides and flooding in Jalcocotan, Nayarit state, Mexico October 12, 2025. REUTERS/Christian Ruano TPX IMAGES OF THE DAY
Geral Chuvas fortes no México deixam pelo menos 64 mortos
seg, 13/10/2025 - 13:03
Ver mais seta para baixo