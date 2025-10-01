Justiça
Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
Outros sete investigados também devem ser acompanhados
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 20:11
Brasília
Versão em áudio
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (1°) que sejam enviadas à Corte informações diárias sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica de oito acusados.
O ministro solicitou relatório com dados sobre eventuais registros de violação, falha de sinal ou descumprimento de medidas impostas contra os monitorados.
Os registros devem ser enviados pelas secretarias de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Alagoas e Rio de Janeiro.
A decisão envolve os seguintes investigados:
- Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro);
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
- Filipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro);
- Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
- Fernando Collor (ex-presidente);
- Daniel Silveira (ex-deputado);
- Chiquinho Brazão (ex-deputado);
- Roberto Jefferson (ex-deputado).
Nas decisões proferidas, Moraes não citou se há suspeitas de irregularidades no monitoramento das tornozeleiras.
Mais notícias
Justiça Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
qua, 01/10/2025 - 20:11
Geral São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
qua, 01/10/2025 - 20:04
Política Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
qua, 01/10/2025 - 19:58
Geral AGU pede mais tempo para regular uso da cannabis medicinal
qua, 01/10/2025 - 19:52
Esportes Parque Olímpico recebe comitiva de avaliação de candidatura a Pan 2031
qua, 01/10/2025 - 19:45
Internacional Flotilha de ajuda a Gaza diz que foi interceptada por militares
qua, 01/10/2025 - 19:43