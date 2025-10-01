logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid

Outros sete investigados também devem ser acompanhados
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 20:11
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (1°) que sejam enviadas à Corte informações diárias sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica de oito acusados.

O ministro solicitou relatório com dados sobre eventuais registros de violação, falha de sinal ou descumprimento de medidas impostas contra os monitorados.

Os registros devem ser enviados pelas secretarias de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Alagoas e Rio de Janeiro. 

A decisão envolve os seguintes investigados:

  • Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro);
  • Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
  • Filipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
  • Fernando Collor (ex-presidente);
  • Daniel Silveira (ex-deputado);
  • Chiquinho Brazão (ex-deputado);
  • Roberto Jefferson (ex-deputado).

Nas decisões proferidas, Moraes não citou se há suspeitas de irregularidades no monitoramento das tornozeleiras.

Relacionadas
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
No STF, plataformas negam vínculo; trabalhadores alegam precarização
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ex-assessor de Moraes é detido na Itália e notificado sobre extradição
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026
Edição:
Maria Claudia
stf Alexandre de Moraes Mauro Cid tornozeleira eletrônica monitoramento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
qua, 01/10/2025 - 20:11
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Geral São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
qua, 01/10/2025 - 20:04
Brasília 17/03/2023 - Fotos para ilustrar matéria sobre imposto de renda, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou às 9h desta quarta-feira (15) e vai até as 23h59min59s de 31 de maio. A mudança, segunda a Receita, foi necessária para
Política Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
qua, 01/10/2025 - 19:58
Família enfrenta longa jornada para ter acesso a remédios à base de cannabis
Geral AGU pede mais tempo para regular uso da cannabis medicinal
qua, 01/10/2025 - 19:52
Pan 2031, comitiva de avaliação, rio, niterói
Esportes Parque Olímpico recebe comitiva de avaliação de candidatura a Pan 2031
qua, 01/10/2025 - 19:45
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Flotilha de ajuda a Gaza diz que foi interceptada por militares
qua, 01/10/2025 - 19:43
Ver mais seta para baixo