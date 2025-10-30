logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes suspende ação penal contra deputado Gustavo Gayer

Ministro do STF cumpriu resolução da Câmara, que aprovou suspensão
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 17:12
Brasília
Brasília (DF), 29/10/2024 -Deputado Gustavo Gayer. Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados
© Mário Agra/Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (30) a suspensão da ação penal que tramita na Corte contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

Gayer é acusado dos crimes de calúnia, difamação e injúria, por ter proferido xingamentos contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) nas redes sociais, em 2023.

Moraes cumpriu a deliberação da Câmara dos Deputados, que, no dia 15 de outubro, aprovou a suspensão do processo contra Gayer, por 268 votos a 167.

“Determino a aplicação imediata da Resolução nº 30, de 2025, da Câmara dos Deputados, e declaro a suspensão desta ação penal em relação ao deputado federal Gustavo Gayer”, decidiu o ministro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Constituição Federal prevê que a Casa do parlamentar seja informada sobre a abertura do processo para decidir, em 45 dias, se concorda com o prosseguimento ou se suspende a ação enquanto o deputado ou senador estiver no mandato.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
Brasília - 08/10/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara votou e aprovou a proposta de sustação de andamento de ação penal (SAP 2/2025) contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). .Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Moraes nega pedido de Gustavo Gayer para visitar Bolsonaro
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Moraes manda governador do Rio prestar esclarecimentos sobre operação
Edição:
Vinicius Lisboa
Gustavo Gayer Câmara dos Deputados Supremo Tribunal Federal stf Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Força-tarefa deve identificar mortos na operação até o fim de semana
qui, 30/10/2025 - 18:32
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin
qui, 30/10/2025 - 18:21
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Familiares chegam ao Detran para se cadastrar para recinhecimento dos corpos Após resgate de dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contençao. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção
qui, 30/10/2025 - 18:11
Brasília (DF), 22/10/2025 - Senadores participam de sessão do Senado Federal. Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Política Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado
qui, 30/10/2025 - 18:00
Brasília (DF), 29/10/2024 -Deputado Gustavo Gayer. Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados
Justiça Moraes suspende ação penal contra deputado Gustavo Gayer
qui, 30/10/2025 - 17:12
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
qui, 30/10/2025 - 16:55
Ver mais seta para baixo