logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes suspende decisão que destituiu defesa de réus da trama golpista

Ministro disse que advogados não apresentaram as alegações finais
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 15:45
Brasília
Brasília (DF) 14/08/2024 O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participa do seminário
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (10) sua própria decisão que destituiu as defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores de Jair Bolsonaro. Ambos são réus do núcleo 2 da trama golpista. 

Martins protocolou no STF uma petição escrita à mão para contestar a destituição e afirmar que não aceita ser defendido pela Defensoria Pública da União (DPU), como determinou o ministro.

Na nova decisão, Moraes deu prazo de 24 horas para os advogado Jeffrey Chiquini e Eduardo Kuntz, que haviam sido destituídos, protocolarem as alegações finais, última etapa antes do julgamento da ação penal.

“Suspendo momentaneamente os efeitos da decisão de 9/10/2025 e concedo o prazo de 24 horas para a defesa de Filipe Garcia Martins Pereira suprir a ausência de alegações finais não protocoladas no prazo legal”, despachou Moraes.

O ministro também determinou que a secretaria judicial do Supremo deverá certificar neste sábado (11) o fim do prazo para apresentação das alegações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

Segundo o ministro, as defesas não apresentaram as alegações finais e tiveram comportamento “inusitado” para realizar uma “manobra procrastinatória”. O prazo dado por Moraes terminou na terça-feira (7).

“O comportamento das defesas dos réus é absolutamente inusitado, configurando, inclusive litigância de má-fé, em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal”, disse Moraes.

Com a decisão, o ministro determinou que a defesa dos réus seja realizada pela DPU. 

Outro lado 

Após a decisão, as defesas afirmaram que não perderam o prazo de 15 dias para entregar as alegações.

Jeffrey Chiquini disse que a PGR anexou novos elementos no processo e, portanto, o prazo ainda não acabou. O advogado considerou “arbitrária” a decisão de Moraes.

Kuntz disse que as alegações serão entregues até o dia 23 de outubro, cumprindo o prazo de 15 dias. Segundo o advogado, o prazo começou a contar a partir do dia 8 de outubro, data na qual uma diligência solicitada pela defesa e autorizada por Moraes foi anexada ao processo.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) disse que avalia o caso. "Os fatos serão analisados com serenidade e responsabilidade. Caso sejam identificadas violações às garantias da defesa ou às prerrogativas dos profissionais envolvidos, a Ordem atuará para assegurar sua dignidade profissional, nos limites da legalidade e com o respeito institucional que a matéria exige", declarou a entidade. 

*Texto atualizado às 15h52

Relacionadas
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Em carta de próprio punho, Martins pede a Moraes volta de advogados
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro relator, Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes destitui advogados de dois réus do Núcleo 2 da trama golpista
Edição:
Sabrina Craide
stf filipe martins Núcleo 2 da trama golpista Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
jubs social, combate violência mulher
Esportes Jubs: com cadeiras vazias, campanha lembra vítimas de feminicídio
sex, 10/10/2025 - 17:00
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Geral Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos
sex, 10/10/2025 - 16:53
Brasília (DF) 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Foto: Ministério da Educação
Educação Enem: aplicativo do MEC traz simulados e correção de redações
sex, 10/10/2025 - 16:43
Brasília (DF) 10/10/2025 – Os jornalaistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Edgard Yoshio (e) e Wellton Maximo, posam para foto na redação da EBC. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
sex, 10/10/2025 - 16:26
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
sex, 10/10/2025 - 16:21
copa do brasil feminina, sorteio
Esportes CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina
sex, 10/10/2025 - 16:13
Ver mais seta para baixo