MPRJ envia técnicos periciais independentes ao IML após ação policial

Em nota, órgão diz que segue atribuições legais
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 13:01
 - Atualizado em 29/10/2025 - 15:29
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Carro da Defesa Civil chega no Instituto Médico-Legal após o resgate de dezenas de corpos por moradores da Comunidade da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Corpos são resgatados por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) enviou técnicos periciais ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, conforme atribuições legais do órgão.

Em nota, o MPRJ diz que acompanha os desdobramentos da Operação Contenção realizada nessa terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, que disciplina operações policiais em comunidades do Estado. A informação foi divulgada pelo MPRJ nesta quarta-feira (29).

A ADPF é um instrumento de controle de constitucionalidade utilizado para garantir que atos do Poder Público não violem princípios essenciais da Constituição Federal. Ela serve para proteger direitos e valores fundamentais quando não há outro recurso legal cabível.

De acordo com a nota, o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, se encontra em contato permanente com as equipes e monitora continuamente a situação.

Edição:
Valéria Aguiar
MPRJ Operação Contenção Rio de Janeiro complexos do alemão e da penha stf
