logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Não tem relação com sanções dos EUA, diz Barroso sobre saída do STF

Ministro não conseguiu adiantar a decisão para ao presidente Lula
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 19:58
Brasília
Brasília (DF), 11/12/2024 - O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, durante a posse do novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (9) que as sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra ele foram levadas em conta na decisão de se aposentar da Corte.

Em entrevista coletiva após anunciar aposentadoria antecipada da Corte, Barroso disse que tinha intenção de permanecer no tribunal cerca de 12 anos e que comunicou o fato ao presidente Luíz Inácio Lula da Silva há cerca de dois anos. O ministro foi nomeado em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff. 

"Dois anos atrás, eu já tinha dito ao presidente [Lula] essa minha intenção [de deixar o STF]. Não me comprometi, mas disse que era uma intenção possível. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Espero que isso se resolva. Foi um movimento errado, com base em uma narrativa falsa, e que a gente tem que continuar a desfazer", afirmou.

Barroso também disse que tentou se encontrar ontem com Lula para avisar que iria anunciar a aposentadoria nesta quinta-feira, mas a reunião foi desmarcada.

"Tinha marcado uma audiência para ontem, mas com as circunstancia políticas, foi preciso adiar. Não consegui falar diretamente com ele", completou.

O ministro participou da última sessão plenária nesta quinta-feira e deve permanecer no STF até a próxima semana para liberar processos que ainda estão sob a responsabilidade dele.

Com a saída de Barroso, caberá ao presidente Lula indicar novo integrante para a Corte. A indicação passará pelo crivo do Senado. 

Relacionadas
São Paulo (SP) 10/05/2024 - Presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, participa de evento no Tribunal de Justiça e assinatura de acordo para redução de execuções fiscais no estado . Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Luis Roberto Barroso durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Antônio Augusto/STF
Barroso anuncia que vai deixar cargo de ministro do STF
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Edição:
Aline Leal
Luís Roberto Barroso stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
qui, 09/10/2025 - 21:10
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu looks on as he addresses a joint meeting of Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., July 24, 2024. Reuters/Kevin Mohatt/Proibida reprodução
Internacional Israel aprova cessar-fogo com Hamas; acordo deve começar em 24 horas
qui, 09/10/2025 - 21:02
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF estabelece prazo para Congresso aprovar lei sobre automação
qui, 09/10/2025 - 21:01
São Paulo (SP), 09/10/2025 - Chegada dos integrantes da delegação brasileira da Flotilha Global Sumud ao aeroporto internacional de Guarulhos. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Internacional Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses
qui, 09/10/2025 - 20:50
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Geral São Paulo confirma três novos casos de intoxicação por metanol
qui, 09/10/2025 - 20:41
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro relator, Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes destitui advogados de dois réus do Núcleo 2 da trama golpista
qui, 09/10/2025 - 20:28
Ver mais seta para baixo