logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF quer investigar entrada de ex-assessor de Bolsonaro nos EUA

Departamento americano negou que Filipe Martins ingressou no país
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 19:02
Brasília
Cerimônia de inauguração da nova sede da Polícia Federal, em Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) pediu nesta segunda-feira (20) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a abertura de uma investigação para apurar a suposta entrada de Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, em dezembro de 2022, uma semana antes dos atos golpistas de 8 de janeiro.

A solicitação foi feita após o ministro pedir esclarecimentos da PF sobre a controvérsia envolvendo a suposta viagem de Martins, que é um dos réus no Núcleo 2 da trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente.

Os esclarecimentos foram solicitados após o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos divulgar uma nota na qual negou a entrada do réu no dia 30 de dezembro de 2022.

Martins foi apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como um dos responsáveis pela elaboração da minuta de golpe de Estado que circulou no final do governo Bolsonaro.

De acordo com o delegado Fábio Shor, a abertura de investigação específica é necessária para apurar a eventual simulação da entrada de Filipe Martins naquele país. 

“O registro de entrada, ainda que em caráter indiciário, revela a possibilidade de que integrantes da organização criminosa, abusando dolosamente das prerrogativas diplomáticas, tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefes de Estado, no qual não há a presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias, com a finalidade de simular uma falsa entrada de Filipe Martins em território norte-americano”, afirmou o delegado.

No início das investigações sobre a trama golpista, a PF apurou que Martins chegou a Orlando, na Flórida, na data referida e utilizou o seu passaporte.

“Portanto, todas as informações alcançadas pela apuração tomada pela Pet. 12.100/DF apontam que, no dia 30.12.2022, foi registrada a entrada de Filipe Martins Pereira nos Estados Unidos da América”, completou o delegado.

Em agosto de 2024, Martins foi solto por determinação de Alexandre de Moraes e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Desde o início das investigações, a defesa de Martins nega que ele entrou nos Estados Unidos e critica Moraes por ter determinado a prisão com base nessa informação. 

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Moraes multa Filipe Martins em R$ 20 mil por postagem de advogado
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Ex-assessor de Bolsonaro acusa Cid de usá-lo como bode expiatório
Edição:
Sabrina Craide
filipe martins trama golpista Golpe de Estado núcleo 2
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/10/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência
seg, 20/10/2025 - 20:02
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias
seg, 20/10/2025 - 19:53
Rosana Augusto é contratada como técnica do time feminino do Palmeiras em 20/10/2025
Esportes Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras
seg, 20/10/2025 - 19:41
Comunidade de ribeirinhos em Manaus
Meio Ambiente Para especialistas, comunidades devem participar de decisões da COP30
seg, 20/10/2025 - 19:33
Operários reformam telhado de imóvel em obras no Centro do Rio.
Economia Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
seg, 20/10/2025 - 19:32
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Brasil tem 47 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a nove
seg, 20/10/2025 - 19:20
Ver mais seta para baixo