logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Secretaria diz que não tinha e-mail do STF para informar sobre Collor

Moraes demorou cinco meses para saber sobre tornozeleira sem bateria
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 - 18:50
Brasília
FILE PHOTO: Brazilian Senator Fernando Collor de Mello, a former president, speaks during a session of the Brazilian Federal Senate in Brasilia July 14, 2015. . REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
© Reuters/Ueslei Marcelino

A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas informou nesta sexta-feira (24), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a demora no envio de informações sobre o monitoramento do ex-presidente Fernando Collor ocorreu pela “falta de conhecimento” do e-mail do gabinete do ministro.

Na semana passada, Moraes pediu explicações sobre o desligamento da tornozeleira eletrônica. Collor cumpre prisão domiciliar em Maceió.

Segundo o ministro, a tornozeleira ficou sem bateria nos dias 2 e 3 de maio deste ano, mas o episódio só foi informado ao STF em outubro, cinco meses depois.

De acordo com a secretaria, o monitoramento sempre foi realizado de forma efetiva, mas os relatórios não foram enviados porque o órgão não sabia o endereço eletrônico do gabinete do ministro.

“A demora verificada decorreu exclusivamente da ausência de conhecimento prévio do e-mail institucional designado para recebimento da requisição, somada à necessária cautela administrava que rege o envio de informações oficiais. Superada a dúvida quanto à origem e à segurança da comunicação, as providências cabíveis foram imediatamente adotadas, com o envio integral dos relatórios requisitados ao e-mail”, justificou o órgão.

A secretaria ainda negou a intenção de omitir informações. “Resta demonstrado que não houve qualquer intenção de omissão, mas, sim, zelo e observância aos procedimentos internos e à integridade da informação, em estrita observância aos princípios da legalidade e da segurança administrava”, completou o órgão.

Em 2023, Collor foi condenado pelo STFSegundo a decisão, o ex-presidente e ex-senador, como antigo dirigente do PTB, foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu R$ 20 milhões em vantagens indevidas em contratos da empresa. De acordo com a denúncia, os crimes ocorreram entre 2010 e 2014.

Em abril, a prisão de Collor foi determinada após o Supremo negar os recursos protocolados pela defesa para evitar a condenação.

Após o ex-presidente iniciar o cumprimento da pena, a defesa solicitou ao STF a concessão de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. 

Os advogados alegaram que Collor tem 75 anos e possui diversas comorbidades, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.

Relacionadas
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STF conclui votação que proibe realização de aborto por enfermeiros
Brasília (DF) 21/11/2024 - Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixando STF após depoimento. Foto: Felipe Sampaio/STF
Trama golpista: defesa de Mauro Cid pede ao STF extinção da pena
Edição:
Vinicius Lisboa
Fernando Collor Alexandre de Moraes stf Tornozeleira Eletrônica secretaria de ressocialização e inclusão de alagoas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou hoje a prorrogação dos trabalhos da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro (José Cruz/Agência Brasil)
Justiça MPF recorre para barrar exploração de petróleo na bacia do Amazonas
sex, 24/10/2025 - 20:36
Robson Sampaio, paradesporto
Esportes Robson Sampaio é declarado Patrono do Paradesporto Brasileiro
sex, 24/10/2025 - 20:29
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Saúde Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15
sex, 24/10/2025 - 20:24
reserva técnica do Sistema Cantareira
Geral Governo de São Paulo apresenta novo modelo de gestão hídrica 
sex, 24/10/2025 - 19:30
Brasília, (DF) 10/03/2025 - A secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Diretora-Executiva (CEO) da COP30, Ana Toni, e o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Presidente da COP30, Embaixador, André Corrêa do Lago (Fora de quadro), durante coletiva sobre o lançamento da Carta da Presidência da COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Licença na Margem Equatorial deve impulsionar debates, diz Ana Toni
sex, 24/10/2025 - 19:05
Brasília (DF), 24/10/2025 - Paulo Figueiredo. Foto: realpfigueiredo08/Instagram
Justiça Moraes assina carta para intimar Paulo Figueiredo nos Estados Unidos
sex, 24/10/2025 - 19:03
Ver mais seta para baixo