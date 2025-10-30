logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin

Ministro classificou a ação como "tragédia ocorrida no Rio de Janeiro"
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 18:21
Brasília
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse nesta quinta-feira (30) que a Corte acompanha com “atenção e plena solidariedade” os desdobramentos da Operação Contenção, que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro.

Durante o encerramento da sessão desta tarde, o ministro prestou solidariedade aos familiares das vítimas e classificou a operação como "tragédia ocorrida no Rio de Janeiro". 

“Todos integrantes deste tribunal acompanham com a devida atenção, com a plena solidariedade aos familiares das vítimas, e ao mesmo tempo, com a discrição e sobriedade que são necessárias para, em momentos de tragédias graves, como essa, dedicar a elas a nossa atividade concreta e, no lugar devido, as melhores preocupações", afirmou.

A realização da operação é acompanhada na Corte por meio do processo que é conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual a Corte já determinou medidas para combater a letalidade policial na capital fluminense.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator temporário da ADPF, pediu que o governador do Rio, Claudio Castro, preste esclarecimentos sobre a operação.

Moraes também marcou uma audiência na próxima segunda-feira (3), no Rio de Janeiro, para tratar do tema.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio
Edição:
Sabrina Craide
Operação Contenção stf Edison Fachin ADPF das Favelas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Força-tarefa deve identificar mortos na operação até o fim de semana
qui, 30/10/2025 - 18:32
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin
qui, 30/10/2025 - 18:21
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Familiares chegam ao Detran para se cadastrar para recinhecimento dos corpos Após resgate de dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contençao. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção
qui, 30/10/2025 - 18:11
Brasília (DF), 22/10/2025 - Senadores participam de sessão do Senado Federal. Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Política Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado
qui, 30/10/2025 - 18:00
Brasília (DF), 29/10/2024 -Deputado Gustavo Gayer. Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados
Justiça Moraes suspende ação penal contra deputado Gustavo Gayer
qui, 30/10/2025 - 17:12
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
qui, 30/10/2025 - 16:55
Ver mais seta para baixo