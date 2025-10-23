logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF julgará se homem em união homoafetiva pode ter licença-maternidade

Recurso foi protocolado por servidor que teve licença negada
Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 19:57
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (23) que vai julgar a validade da concessão de licença-maternidade a homens que integram uma união homoafetiva.

A Corte decidiu reconhecer a repercussão geral da questão. Dessa forma, a decisão do tribunal, que ainda não tem data para ser proferida, deverá ser seguida por todos os ramos da Justiça e aplicada em todo o país.

O caso chegou ao Supremo pode meio de um recurso protocolado por um servidor público que não conseguiu autorização para tirar 120 dias de licença, período equivalente à licença-maternidade, após ele e seu companheiro adotarem uma criança.

O reconhecimento foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O órgão entendeu que o direito não está previsto em lei.

Ao definir julgar a questão, a Corte entendeu que o tema deve ser analisado pelo plenário do STF por ter relevância jurídica e social.

O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, acrescentou durante a votação virtual que o tribunal já reconheceu a concessão de licença-maternidade a pais solo e mulheres que estão em união homoafetiva.

“Há precedentes do STF em casos similares, como o Tema 1.072 [servidora pública ou trabalhadora regida pela CLT não gestante em união homoafetiva] e o Tema 1.182 [pai genitor monoparental servidor público], além do reconhecimento de omissão inconstitucional na ADO [ação direta de inconstitucionalidade por omissão] 20 quanto à licença-paternidade, o que demonstra a necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e garantir aplicação uniforme da Constituição Federal”, completou o ministro.

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF reconhece licença-maternidade a não gestante em união homoafetiva
09/11/2023, Bandeira do orgulho Gay LGBTQIA+. Foto: Filmbetrachter/Pixabay
Mulheres são maioria dos casamentos homoafetivos no Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 14/05/2024 – A terapeuta Carolina Rua e a empresária Lais Guerra recebem auxílio do grupo Cores da Adoção que apoia famílias LGBTQIA+ no processo de adoção, posam para foto, em sua residência, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Casais homoafetivos ainda enfrentam preconceitos para adotar crianças
Edição:
Juliana Andrade
stf união homoafetiva licença-maternidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/09/2023 - Ato dos estudantes da Universiade de São Paulo - USP em frente a reitoria durante a reunião de negociação da greve. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
qui, 23/10/2025 - 21:43
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe lote falso de chá e suplementos inseguros para o consumo
qui, 23/10/2025 - 21:11
Thiago Splitt é anunciado como técnico interino do Portland Trail Blazzers, time da NBA - 23/10/2025
Esportes Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA
qui, 23/10/2025 - 21:10
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões
qui, 23/10/2025 - 20:55
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Meio Ambiente Revista The Economist elogia ações do Brasil para salvar as florestas
qui, 23/10/2025 - 20:48
Agência Brasil 30 Anos - Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais
Meio Ambiente Justiça marca audiências do processo criminal de Brumadinho
qui, 23/10/2025 - 20:32
Ver mais seta para baixo