logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF reabre sessão que pode condenar réus do Núcleo 4 da trama golpista

Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin votaram pela condenação dos réus
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 14:23
Brasília
Brasília (DF), 21/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco a votação que pode condenar sete réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão é transmitida pela TV Justiça.

Pela manhã, o relator, Alexandre de Moraes, e o ministro Cristiano Zanin votaram pela condenação dos acusados, formando placar de 2 votos a 0.

O ministro Luiz Fux profere seu voto neste momento. Faltam as manifestações de Flávio Dino e Cármen Lúcia.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército); Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército); Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército); Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército); Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército); Marcelo Araújo Bormevet (policial federal) e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.

Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os acusados que forem condenados pelo STF não serão presos automaticamente. As defesas poderão recorrer da eventual condenação.

Relacionadas
Brasília (DF), 14/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Moraes vota por condenar os sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes quer reabrir inquérito contra Valdemar Costa Neto por golpe
Edição:
Juliana Andrade
stf Golpe de Estado trama golpista Núcleo 4 Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Referentes ao período de 2006 a 2015, os dados tornam o Brasil o sétimo da América do Sul no quesito taxa de gravidez adolescente
Saúde Gravidez na adolescência deve ser debatida nas igrejas, diz ministro
ter, 21/10/2025 - 15:53
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Agência Brasil e jornalistas da EBC recebem prêmio na área de economia
ter, 21/10/2025 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Sala de laboratório. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Faculdade pública em SP seleciona alunos para carreira científica
ter, 21/10/2025 - 14:38
Brasília (DF), 21/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF reabre sessão que pode condenar réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 14:23
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral PC-SP cumpre mandados em postos ligados a organizações criminosas
ter, 21/10/2025 - 14:22
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
ter, 21/10/2025 - 14:11
Ver mais seta para baixo