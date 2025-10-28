logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF reconhece fim da ação penal do golpe para Mauro Cid

Prazo de defesa dos condenados do Núcleo 1 terminou nesta terça
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 19:39
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) certificou nesta terça-feira (28) o fim da ação penal da trama golpista para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

A medida foi tomada pela Secretaria Judiciária da Corte após o fim do prazo para as defesas do militar, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de demais condenados do Núcleo 1 protocolarem recurso contra as condenações. O prazo foi encerrado nesta segunda-feira (27).

A partir de agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, decidir se o ex-ajudante terá a punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada.

Os advogados de Cid não recorreram da condenação e pediram ao ministro a declaração do fim do processo e a retirada das medidas impostas. 

O militar foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto e teve assegurado o direito à liberdade. Cid já cumpriu a pena no período em que ficou preso durante as investigações, mas ainda está sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica e com bens e passaportes retidos. 

Os recursos de Bolsonaro e demais acusados serão julgados pela Primeira Turma da Corte a partir do dia 7 de novembro.

No dia 11 de setembro, por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Cid, Bolsonaro e mais seis réus pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. 

Relacionadas
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Moraes pede que Filipe Martins explique perda do sinal da tornozeleira
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
STF cancela sessão e adia estreia de Fux na Segunda Turma
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Recurso de Bolsonaro será julgado em plenário virtual em novembro
Edição:
Aline Leal
stf Golpe de Estado Mauro Cid Núcleo 1
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2023 – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro durante reunião com autoridades da segurança pública no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Castro quer transferir 10 detentos do Rio para presídios federais
ter, 28/10/2025 - 20:25
Brasília (DF), 28/10/2025 - Lançamento do Fórum de Mulheres na Saúde, espaço permanente para debater e fortalecer políticas públicas de saúde para as mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Governo lança fórum para fortalecer políticas de saúde da mulher
ter, 28/10/2025 - 20:19
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Favelas e ONGS sobre mortes no Rio: “segurança não se faz com sangue”
ter, 28/10/2025 - 20:04
Brasília (DF) 14/08/2024 O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participa do seminário
Justiça Moraes manda PGR se manifestar sobre operação policial no Rio
ter, 28/10/2025 - 20:03
Paris, 28/10/2025 - Tenista João Fonseca durante partida de estreia no Marters 1000 de ParisFoto: RolexPMasters/X
Esportes João Fonseca vence Shapovalov na estreia do Masters 1000 de Paris
ter, 28/10/2025 - 19:57
CONFRONTOS DE TRAFICANTES NA ROCINHA
Justiça Moraes vai comandar ADPF das Favelas no Supremo
ter, 28/10/2025 - 19:56
Ver mais seta para baixo