logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF suspende julgamento sobre projeto para obra da Ferrogrão

Após voto favorável do relator, Flávio Dino pediu vista do processo.
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 16:21
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira (8) o julgamento sobre a legalidade do projeto de construção da Ferrogrão, nova ferrovia que ligará Sinop, no norte de Mato Grosso, a Itaituba, no Pará.

A votação sobre a constitucionalidade da construção foi iniciada na sessão de hoje, mas após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, Flávio Dino pediu vista do processo. Não há data para retomada do caso.

A construção da Ferrogrão é articulada desde o governo do ex-presidente Michel Temer, que editou uma medida provisória (MP) para tratar da questão. Em seguida, a MP foi convertida na Lei 13.452/2017.

Sob a justificativa de resolver problemas de escoamento da produção agrícola, as normas alteraram os limites do Parque Nacional do Jamanxim, localizado no Pará, para permitir a construção da ferrovia.

O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação protocolada pelo PSOL. O partido alegou que medidas ambientais não foram cumpridas e que o traçado da ferrovia pode trazer prejuízos para as comunidades indígenas que estão nas proximidades do parque.

Voto

Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da lei que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim.

No entendimento de Moraes, as normas previram a compensação ambiental da área reduzida do parque e não houve prejuízo considerável para o meio ambiente. O relator também descartou impactos para as comunidades indígenas.

"Ela [ferrovia] não passa por nenhuma terra indígena. O maior impacto registrado seria na Terra Indígena Praia do Mangue, que fica a quatro quilômetros de distância do traçado da ferrovia”, afirmou.

O voto do relator foi seguido pelo ministro Luís Roberto Barroso. Faltam os votos de nove ministros.

Relacionadas
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
MPF denuncia siderúrgica por crime ambiental no Rio de Janeiro
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Dino mantém resolução do CFM que limita tratamento a jovens trans
Brasília (DF), 07/10/2025 – Justiça libera curso de medicina do Pronera na Universidade Federal de Pernambuco. Foto: Advocacia-Geral da União
Justiça libera curso de medicina para assentados e quilombolas em PE
Edição:
Aline Leal
Ferrogrão stf Flávio Dino Sinop Itaituba
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 –Itaipu apresenta barco 100% hidrogênio verde que será lançado na COP30. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
Meio Ambiente Itaipu apresenta barco movido a 100% hidrogênio verde
qua, 08/10/2025 - 17:03
Seleção brasileira avança às semifinais da Copa do Mundo de futebol de cegas após empate em 0 a 0 com a Polônia - em 8/10/2025
Esportes Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia
qua, 08/10/2025 - 16:45
Brasília (DF) 08/10/2025 - No meio da viagem de 3,5 mil quilômetros, o geógrafo e educador ambiental Leandro Costa faz uma parada em Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Ambientalista promove educação em viagem de bicicleta do Rio a Belém
qua, 08/10/2025 - 16:26
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível
qua, 08/10/2025 - 16:24
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
Cultura Acervo digital reúne mais de 2 mil documentos de bens imateriais
qua, 08/10/2025 - 16:23
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF suspende julgamento sobre projeto para obra da Ferrogrão
qua, 08/10/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo