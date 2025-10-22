logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF valida poder de investigação do Ministério Público do Rio

Ministros aceitaram a validade da reestruturação do Gaeco
Agência Brasil
Publicado em 22/10/2025 - 19:04
Brasília
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
© Divulgação/MP-RJ

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta quarta-feira (22) a validade da reestruturação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo responsável pela atuação em investigações criminais. Por unanimidade, a Corte reafirmou o poder de investigação do Ministério Público e validou uma resolução interna do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) que reestruturou o Gaeco do órgão.  

Em 2023, a Corte julgou a constitucionalidade da resolução e reafirmou o poder de investigação do Ministério Público, a partir de uma ação protocolada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol). A entidade alegou que somente as polícias federal e civil têm a prerrogativa de realizar investigações criminais, mas o plenário validou a participação do MP em investigações.

Após o julgamento, a Adepol apresentou um recurso para esclarecer que o poder de investigação do Ministério Público deve ser seguir parâmetros que foram definidos em julgamentos anteriores sobre a questão.

Por unanimidade, os ministros aceitaram o recurso da entidade e esclareceram que as investigações conduzidas pelo Ministério Público devem depender de autorização judicial, seguir prazos estabelecidos na legislação penal e observar os direitos constitucionais dos investigados.

Em 2015, o Supremo reconheceu que o MP tem competência para exercer investigações criminais. A questão foi decidida em um caso concreto, no qual um ex-prefeito, denunciado por crime de responsabilidade, questionou investigação conduzida exclusivamente pelo órgão, sem participação da polícia. 

Edição:
Sabrina Craide
Gaeco Ministério Público stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Incêndio atinge barracão de escola de samba na zona portuária do Rio
qua, 22/10/2025 - 19:10
Logo da Agência Brasil
Geral Rio instala câmeras inteligentes para buscas criminais em segundos
qua, 22/10/2025 - 19:08
João Fonseca durante partida do Aberto da Austrália 14/01/2025 REUTERS/Jaimi Joy
Esportes Fonseca avança às quartas na Basileia após desistência do adversário
qua, 22/10/2025 - 19:04
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Justiça STF valida poder de investigação do Ministério Público do Rio
qua, 22/10/2025 - 19:04
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política Senado aprova liberar de metas fiscais projetos estratégicos de defesa
qua, 22/10/2025 - 18:49
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fachin autoriza Fux a mudar para a Segunda Turma do STF
qua, 22/10/2025 - 18:47
Ver mais seta para baixo