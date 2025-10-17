logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Zanin vota contra desoneração, mas mantém acordo para compensação

Julgamento avalia ação do governo que contestou a legalidade da medida
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 16:51
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (17) pela inconstitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2023 para garantir a desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027.

Apesar do entendimento, o ministro decidiu manter a validade da Lei 14.973/2024, que resultou no acordo entre o Congresso e o governo federal para estabelecer a compensação pelas perdas com a desoneração e permitir a reoneração gradual dos setores a partir deste ano.

O voto do ministro foi proferido no julgamento definitivo (mérito) da ação na qual o governo federal havia contestado a legalidade da desoneração sem a indicação de compensações financeiras da União pela concessão dos benefícios.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o ministro, o Congresso não indicou o impacto financeiro da desoneração. Zanin citou que a Constituição obriga a indicação da estimativa de impacto financeiro nos casos de propostas legislativas que criem despesas ou renúncia de receita.

“A necessidade de equilíbrio fiscal relaciona-se diretamente com a capacidade de implementar e manter importantes políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à redução das desigualdades sociais. Sendo assim, para que se possa assegurar a concretude dos direitos sociais previstos na Constituição, é fundamental que se preserve o equilíbrio das contas pública”, afirmou o ministro.

A questão é discutida em julgamento virtual do plenário da Corte. A votação ficará aberta até a próxima sexta-feira (24).

Relacionadas
Brasília (DF) 20/12//2024 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante café da manhã com jornalistas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Governo obteria superávit em 2024 sem desoneração da folha, diz Haddad
Edição:
Sabrina Craide
stf Cristiano Zanin desoneração da folha de pagamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Zanin vota contra desoneração, mas mantém acordo para compensação
sex, 17/10/2025 - 16:51
Rio de Janeiro (RJ), 17/10/2025 - Avós da Comunidade dá voz aos griôs das periferias do Rio e transforma memórias em legado audiovisual. Dandara Barbosa e Nicinha Inhoaiba. Foto: Dudu Costa/Divulgação
Cultura Avós da Comunidade dão voz aos griôs das periferias do Rio de Janeiro
sex, 17/10/2025 - 16:28
Belém (PA), 17/10/2025 - Organizações e movimentos da sociedade civil debatem eixos de negociação para COP30 - Foto: Claudio Angelo/Observatório do Clima
Meio Ambiente Sociedade civil defende urgência de limitar aquecimento global a 1,5°C
sex, 17/10/2025 - 16:23
basquete feminino, JUBs Natal 2025
Esportes Após 2 semanas, terminam os Jogos Universitários Brasileiros em Natal
sex, 17/10/2025 - 16:22
Nova Dehli, 17/10/2025 - O vice-presidente Geraldo Alckmin durante inauguração do novo escritório corporativo da Embraer em Nova Délhi. A estrutura é vista como um dos símbolos do fortalecimento da presença brasileira no mercado indiano e do aprofundamento da Parceria Estratégica entre os dois países. Foto: Virendra Singh/Secom/PR
Internacional Brasil e Índia fazem acordos em tecnologia, defesa e aeronáutica
sex, 17/10/2025 - 15:03
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
sex, 17/10/2025 - 14:55
Ver mais seta para baixo