logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo

A audiência será por videoconferência, na Superintendência da PF
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/11/2025 - 09:03
Agencia Brasil - Brasília
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por audiência de custódia, ao meio-dia deste domingo (23). Ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF), neste sábado (22), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na decisão, o magistrado citou eventual risco de fuga diante da tentativa de Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica e da vigília convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas proximidades da casa onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.

Jair Bolsonaro foi levado para a Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, de onde participará da audiência por videoconferência. Moraes determinou, ainda, que seja disponibilizado atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente e que as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF, com exceção das dos advogados e da equipe médica que o acompanha.

Nesta sexta-feira (21), o ex-presidente Bolsonaro usou ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica, o que gerou alerta para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), responsável pelo monitoramento do equipamento. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a defesa se manifeste sobre a tentativa de violação.

Os advogados vão recorrer da decisão. Segundo eles, a tornozeleira eletrônica só foi colocada para “causar humilhação” ao ex-presidente e que a fuga com o rompimento do equipamento é apenas uma narrativa para justificar a prisão.

Condenação

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas. Na semana passada, a Primeira Turma da Corte rejeitou os chamados embargos de declaração do ex-presidente e de mais seis acusados para reverter as condenações e evitar a execução das penas em regime fechado.

Neste domingo (23), termina o prazo para a apresentação dos últimos recursos pelas defesas. Se os recursos forem rejeitados, as prisões serão executadas.

A defesa do ex-presidente chegou a pedir, na sexta-feira, a concessão de prisão domiciliar humanitária a Jair Bolsonaro, o que foi rejeitado por Moraes neste sábado. Segundo os advogados, Bolsonaro tem doenças permanentes, que demandam "acompanhamento médico intenso" e, por esse motivo, o ex-presidente deveria continuar em prisão domiciliar.

Bolsonaro estava detido em sua casa, em Brasília, em razão de descumprimento de medidas cautelares já fixadas pelo STF. Elas foram determinadas no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, é investigado pela atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/11/2025 - Tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro com marcas de tentativa de violação. Foto: SEAP/Divulgação
Bolsonaro usou solda para tentar abrir tornozeleira; confira vídeo
Anti-Bolsonaro demonstrators celebrate outside the Brazilian Federal Police Regional Headquarters, where Brazil's former President Jair Bolsonaro was taken after being placed in federal police custody as a preventative measure related to his house arrest, in Brasilia, Brazil, November 22, 2025. REUTERS/Mateus Bonomi
Manifestantes favoráveis e contrários a Bolsonaro fazem atos na PF
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
Edição:
Mariana Tokarnia
Bolsonaro preso Golpe de Estado audiência de custódia 
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 19/11/2025 - Daniel messias, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pesquisador no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Crédito: CESAR/Divulgação
Direitos Humanos Projeto usa robótica para reintegrar jovens privados de liberdade
dom, 23/11/2025 - 09:45
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça
dom, 23/11/2025 - 09:09
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo
dom, 23/11/2025 - 09:03
Joanesburgo, 23/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, participa da Terceira Sessão da Cúpula de Líderes do G20: Um Futuro Justo para Todos (minerais críticos, trabalho decente, inteligência artificial). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional G20: Lula defende governança soberana em minerais críticos e IA
dom, 23/11/2025 - 08:30
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2025 - TV Brasil estreia novo programa sobre política internacional aos domingos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Brasil no Mundo recebe historiador e cientista político Chico Teixeira
dom, 23/11/2025 - 08:30
bahia, vasco, brasileiro
Esportes Mirando uma vaga na próxima Libertadores, Bahia recebe o Vasco
dom, 23/11/2025 - 07:42
Ver mais seta para baixo