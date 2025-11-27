Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão

Filhos do ex-presidente disseram que episódios começaram à noite

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico nesta quinta-feira (27) na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso para cumprir pena de prisão pela trama golpista.

De acordo com os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan (PL-SC), filhos do ex-presidente, ele foi atendido após apresentar nova crise de soluços.

Pelas redes sociais, Carlos informou que os soluços começaram durante a última noite e persistiram durante o dia.

As crises de soluços de Bolsonaro são decorrentes das diversas cirurgias realizadas em função da facada desferida contra o ex-presidente durante a campanha eleitoral de 2018.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em uma sala localizada na Superintendência da PF.