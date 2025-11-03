logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Castro e Moraes discutem operação e retomada de territórios no Rio

Ministro esteve no Rio e visitou Centro de Comando
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 18:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - 03/11/2025 - O ministro do STF Alexandre de Moraes visita a Sala de Inteligência e Controle do Centro Integrado de Comando e Controle, ao lado do governador Cláudio Castro (PL). Foto: Philippe Lima/Divulgação.
© Foto: Philippe Lima/Divulgação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reuniu-se nesta segunda-feira (3), com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova. No encontro, o governador apresentou ao ministro dados sobre o planejamento e a execução da Operação Contenção, realizada na semana passada no complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos. Em uma tentativa de conter a expansão territorial da facção Comando Vermelho, essa foi a incursão policial mais letal da história do estado.

A ida de Moraes ao Rio teve como objetivo colher informações sobre a operação, uma vez que o ministro é o relator temporário da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, mais conhecida como ADPF das Favelas. A ação estabelece regras para diminuir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Entre as regras da ADPF estão o uso proporcional da força policial, câmeras nas viaturas e a elaboração de um plano de reocupação de territórios invadidos pelas organizações criminosas. De acordo com o governo do estado, o relatório sobre o cumprimento da ADPF será encaminhado ao STF.

Moraes também visitou a Sala de Inteligência e Controle do CICC, onde está instalado o sistema de reconhecimento facial e das câmeras operacionais portáteis usadas pela Polícia Militar, com acompanhamento em tempo real dos deslocamentos em todo o território fluminense. O CICC é o principal polo de integração das forças de segurança do estado. Atua no monitoramento em tempo real de ocorrências, grandes eventos e situações emergenciais, reunindo representantes das polícias, Bombeiros, Defesa Civil, Detran e órgãos federais e municipais.

Após a reunião, Moraes não falou com a imprensa. Já o governador disse que os dois conversaram "sobre o projeto de retomada [de territórios] que está em fase de organização pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)". "Demos ao ministro total possibilidade de tirar todas as dúvidas sobre a política de segurança do Rio de Janeiro e nos desafios no combate ao crime”, afirmou Castro. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Operação Contenção 

A Operação Contenção, realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, deixou 121 pessoas mortas, sendo quatro policiais. O governo do estado considerou a operação “um sucesso” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos. 

No total, foram feitas 113 prisões, sendo 33 de presos de outros estados. Foram recolhidas 118 armas e 1 tonelada de droga. O objetivo era conter o avanço da facção Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 30 expedidos pela Justiça do Pará.

A operação contou com um efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior e mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos. Os confrontos e as ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde. Moradores da região, familiares dos mortos e organizações denunciam operação como uma "chacina"


 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Moradores protestam contra execuçoes na comunidade da Vila da PenhaOperação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Moraes determina preservação integral de provas sobre megaoperação
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Pessoas passam em moto na praça da Vila Cruzeiro ao lado de barricadas que foram colocadas para conter avanço de policiais durante a Operação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
Rio de Janeiro (RJ), 01/11/2025 – Parente das vitimas da operação contenção chegando ao Instituto médico legal (IML) pra fazerem reconhecimento dos corpos. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Castro defende no STF operação que deixou mais de 120 mortos no Rio
Edição:
Amanda Cieglinski
Alexandre de Moraes Rio de Janeiro Cláudio Castro CICC Operação Contenção ADPF das Favelas stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fernando Haddad na sessão de abertura Bloomberg Business and Finance Forum
Economia Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas
seg, 03/11/2025 - 20:07
Rio de Janeiro - 03/11/2025 - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, entregou a chave da cidade para o príncipe de Gales, William, no morro do Pão de Açúcar. Crédito / divulgação prefeitura do Rio
Meio Ambiente Príncipe William visita Pão de Açúcar e recebe chave da cidade do Rio
seg, 03/11/2025 - 20:01
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Na nona alta seguida, bolsa supera os 150 mil pontos pela primeira vez
seg, 03/11/2025 - 19:35
Brasília 03/11/2025 - EBC e COC/Fiocruz se unem no podcast inédito “S.O.S! Terra Chamando!” sobre a saúde do planeta. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
Meio Ambiente EBC e COC/Fiocruz se unem em podcast sobre a saúde do planeta
seg, 03/11/2025 - 19:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Atendimento aos familiares durante o reconhecimento dos corpos dos mortos na Operação Contenção no Instituto Médico Legal. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Depoimentos à defensoria do RJ denunciam violações em megaoperação
seg, 03/11/2025 - 18:55
Edifício sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Educação Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas
seg, 03/11/2025 - 18:29
Ver mais seta para baixo