logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

DPU recomenda que Florianópolis deixe de controlar entrada de pessoas

Sistema da prefeitura identifica desempregados que chegam à cidade
Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 16:00
São Paulo
Florianópolis ,Ponte Hercílio Luz
© Ricardo Wolffenbüttel/SECOM/Santa Catarina

A Defensoria Pública da União (DPU) enviou ao prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, uma recomendação para que deixe de realizar a triagem de passageiros que chegam na cidade. Para o órgão, a iniciativa do político “viola direitos fundamentais e é um controle migratório ilegal dentro do território nacional”.

No início do mês, o prefeito comunicou a implantação de um sistema de controle de chegada de pessoas à cidade. Foi instalado na rodoviária local um posto avançado da assistência social para identificar quem chegava à cidade sem trabalho ou residência. 

Para a DPU, a prática do prefeito é inconstitucional, ilegal e discriminatória. 

“A Constituição Federal garante a qualquer pessoa — brasileira ou migrante — o direito de circular no território nacional e que tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, também garantem a liberdade de circulação”, diz a DPU. 

A defensoria afirma que o controle migratório e de circulação de pessoas viola uma série de normativas internacionais e nacionais que protegem o direito de ir, vir, estar e permanecer.

Segundo a DPU, o controle migratório pode ser realizado exclusivamente pela União e municípios não podem restringir o acesso de pessoas com base em condição social, origem ou situação de rua. A atitude do prefeito, ainda segundo a DPU, pode se encaixar no artigo 146 do Código Penal como crime de constrangimento ilegal.

O órgão recomenda que a cidade de Florianópolis deixe de realizar qualquer tipo de política de controle de migração interna, triagem compulsória ou quaisquer outras medidas que impliquem restrição de acesso de pessoas.

Para Mariana Döering Zamprogna, defensora regional de Direitos Humanos de Santa Catarina, o município pode fornecer passagens apenas se solicitado pela pessoa, que deve expressar sua vontade de voltar ao local de origem.

O prefeito deverá enviar, no prazo de 10 dias, dados sobre as mais de 500 pessoas devolvidas, como identificação, origem, destino e data de chegada e de partida. Ele também deve explicar o valor total e a “origem da verba utilizada”.

Prefeito 

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Topázio Neto disse que o objetivo da medida é manter a ordem e as regras na cidade. 

“O que a gente não quer é ser depósito de pessoas em situação de rua. Se uma cidade mandar para cá, nós vamos impedir, sim”. 

O político alega, sem apresentar provas, que outros municípios estariam mandando desempregados para Florianópolis. Segundo Topázio, cerca de 500 pessoas já teriam retornado às cidades de origem através deste seu programa.

Relacionadas
Brasília (DF), 01/10/2024 - Topázio Neto, candidato à prefeitura de Florianópolis (SC). Eleições 2024. Foto: Prefeitura de Florianópolis/Divulgação
Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade
Edição:
Sabrina Craide
Florianópolis Topázio Neto controle de pessoas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu no tarifaço
sex, 14/11/2025 - 16:41
Brasília (DF), 24/08/2023, O tenente-coronel, Mauro Cid, depõe na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça PF sugere a Moraes incluir Cid em programa de proteção a testemunhas
sex, 14/11/2025 - 16:41
Mariana (MG) - Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Justiça Caso Samarco: nova etapa de responsabilização é marcada para dezembro
sex, 14/11/2025 - 16:35
George e Saymon vencem duelo 100% brasileiro contra André e Renato na estreia do Mundial de vôlei de praia - em 14/11/2025
Esportes Duplas do Brasil estreiam com 6 vitórias no Mundial de Vôlei de Praia
sex, 14/11/2025 - 16:05
Florianópolis ,Ponte Hercílio Luz
Justiça DPU recomenda que Florianópolis deixe de controlar entrada de pessoas
sex, 14/11/2025 - 16:00
09/11/2025 - Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. Fotos: Angelo Miguel/MEC
Educação TV Brasil acompanha ao vivo segundo dia do Enem com boletins
sex, 14/11/2025 - 15:56
Ver mais seta para baixo