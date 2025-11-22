logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro

Prisão preventiva do ex-presidente foi cumprida neste sábado
Agência Brasil 
Publicado em 22/11/2025 - 08:22
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi realizada em cumprimento a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por conta da convocação de vigília, neste sábado (22), nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Segundo Moraes, a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu".

O minstro do STF afirma ainda que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico de Bolsonaro na madrugada deste sábado: "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho".

Na decisão, Moraes também determina que seja realizada, neste domingo (23), audiência de custódia, por videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, além da disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu. 

A decisão diz ainda que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF, com exceção da dos advogados e da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde do réu. 

O documento cita ainda como argumento de possibilidade de tentativa de fuga de Bolsonaro, "informações que o condenado na mesma ação penal, Alexandre Rodrigues Ramagem, evadiu-se do país com a finalidade de se furtar a aplicação da lei penal, estando atualmente na cidade de Miami, nos Estados Unidos”.

Também é citada da decisão que nesta sexta-feira (21) o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocou, pelas redes sociais uma vigília de orações próxima à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.  

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após o descumprimento de medidas cautelares já fixadas pelo STF. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

Matéria alterada para acréscimo de informações
 

Relacionadas
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bolsonaro é preso pela Polícia Federal em Brasília
O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa após gravação de campanha, no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária ao STF
Edição:
Sabrina Craide
Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes stf Bolsonaro preso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 A cineasta Adélia Sampaio, homenageada na 7ª Mostra Competitiva de Cinema Negro, durante entrevista à Agência Brasil, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Cineasta negra pioneira no país, Adelia Sampaio inspira nova geração
sab, 22/11/2025 - 10:20
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
sab, 22/11/2025 - 10:03
Brasília (DF) 17/04/2025 - Operação da Polícia Rodoviária Federal - PRF. Foto: PRF/arquivo/Divulgação
Geral PMs reforçarão segurança nas praias e estradas do Rio
sab, 22/11/2025 - 09:43
Rio de Janeiro (RJ), 29/02/2024 - Fachada do edifício. Ocupação Manoel Congo, no centro do Rio, deve ser regularizada pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) neste semestre. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Após 18 anos de luta, ocupação no centro do Rio é regularizada
sab, 22/11/2025 - 09:02
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
sab, 22/11/2025 - 08:22
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro é preso pela Polícia Federal em Brasília
sab, 22/11/2025 - 07:52
Ver mais seta para baixo