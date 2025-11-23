logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Evangélico agredido em vigília bolsonarista faz exame no IML

Coordenador da Frente de Evangélicos tentou discursar para apoiadores
Agência Brasil
Publicado em 23/11/2025 - 12:14
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/11/2025 - Ismael Lopes, um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, agredido durante vigília em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: ismaellopespastor/Instagram
© ismaellopespastor/Instagram

Na noite deste sábado (22), um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Ismael Lopes, foi agredido durante vigília em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente, no condomínio onde ele cumpria prisão domiciliar em Brasília.

Nas redes sociais, Ismael diz que realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e que está bem, "na medida do possível" e que teve poucos machucados. 

Ismael foi ao local e tentou discursar para apoiadores do réu, mas foi hostilizado. Em vídeo divulgado nas redes, pessoas chegam a gritar para deixá-lo ir embora, que se trata "de uma armadilha". Mesmo assim, apoiadores empurram Ismael e o derrubam no chão. 

Depois do ocorrido, ele deu uma declaração à imprensa: "Eu vim para cá em uma iniciativa de tentar fazer uma fala baseada na palavra de Deus para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem", diz.

"Dizendo, em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o estado democrático de direito", acrescentou.  

A vigília foi citada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como um dos motivos para a prisão preventiva de Bolsonaro.

O encontro para rezar pelo ex-presidente havia sido convocado pelas redes sociais. Na madrugada antes do encontro, foi detectada a violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro. 

Diante disso, Moraes identificou um eventual risco de tentativa de fuga e solicitou a prisão preventiva. A vigília se manteve e apoiares foram ao local combinado. 

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que as partes envolvidas foram conduzidas à delegacia para registro da ocorrência e que o policiamento foi reforçado no local para garantir a segurança dos presentes.

Matéria alterada para acréscimo de informação

Relacionadas
Brasília (DF), 22/11/2025 - Manifestação em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF
Edição:
Denise Griesinger
Bolsonaro preso Golpe de Estado Ismael Lopes IML
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/11/2025 - Pessoas em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Médico e advogados visitam Bolsonaro antes de audiência de custódia
dom, 23/11/2025 - 13:11
Brasília (DF), 23/11/2025 - Ismael Lopes, um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, agredido durante vigília em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: ismaellopespastor/Instagram
Justiça Evangélico agredido em vigília bolsonarista faz exame no IML
dom, 23/11/2025 - 12:14
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Alexandre de Moraes autoriza visita de Michelle a Jair Bolsonaro na PF
dom, 23/11/2025 - 11:39
Rio de Janeiro (RJ), 23/11/2023 – Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, recebe obras de valorização do espaço. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Projeto disponibiliza materiais históricos do Cais do Valongo, no Rio
dom, 23/11/2025 - 11:05
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Educação Concluintes de cursos de tecnologia fazem Enade 2025 neste domingo
dom, 23/11/2025 - 10:30
Joanesburgo, 23/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Terceira Sessão da Cúpula de Líderes do G20: Um Futuro Justo para Todos (minerais críticos, trabalho decente, inteligência artificial). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula defende diálogo e liderança do Ibas em temas internacionais
dom, 23/11/2025 - 10:16
Ver mais seta para baixo