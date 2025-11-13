logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ex-deputado TH Joias é indiciado pela Polícia Federal

Ele é acusado de envolvimento com fações criminosas do Rio de Janeiro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 07:58
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 07/09/2025 - O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB). Foto: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro/Divulgação
© Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro/Divulgação

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, e outras 17 pessoas por envolvimento com facções criminosas do Rio.

A conclusão das investigações da Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE) da PF foi encaminhada ao desembargador Macário Ramos Júdice Neto, da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

Entre os indiciados estão criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), além de policiais militares, um delegado federal e Alessandro Pitombeira Carracena, que ocupou cargos de secretário na prefeitura do Rio e no governo estadual.

Também foi indiciado o delegado da PF, Gustavo Steel, preso em flagrante, na Operação Zargun, por colegas enquanto estava de plantão no Aeroporto Internacional do Rio. As investigações indicam que ele repassava informações confidenciais a criminosos.

Antes da prisão, Steel chegou a consultar sistemas de segurança para verificar a existência de mandados contra Dudu e Índio do Lixão. Dias antes de ser preso, o delegado publicou uma foto ao lado da companheira, que aparece usando um anel feito por TH Joias.

Dudu, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, era assessor parlamentar de TH Joias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele é suspeito de atuar como vendedor e operador de aparelhos antidrones para facções criminosas.

Já Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, favela de Duque de Caxias é apontado como elo do Comando Vermelho e TH Joias. Ele também é investigado por comprar fuzis no Paraguai e vender para o Comando Vermelho.

Prisão

No dia 3 de setembro deste ano, TH Joias e outras 14 pessoas foram presas durante a Operação Zargun, realizada pela PF e Ministério Público do Rio (MPRJ). O ex-deputadp estadual parlamentar foi preso num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade.

No mesmo dia, o parlamentar foi destituído do cargo na Alerj. TH Joias era joalheiro e, antes de ingressar na política, fabricava peças de ouro cravejada de diamantes para jogadores de futebol e artistas. 

Ele foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de armas e drogas, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, contrabando, exploração clandestina de telecomunicações, evasão de divisas, violação de sigilo profissional e embaraço à investigação de organização criminosa.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Justiça do RJ mantém prisão de deputado estadual TH Joias
Rio de Janeiro (RJ), 07/09/2025 - O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB). Foto: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro/Divulgação
TRF-2 mantém prisão preventiva de ex-deputado TH Joias
Edição:
Aécio Amado
Polícia Federal TH Joias Justiça do Rio facções criminosas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Empresas pagavam, em média, 15,8% mais a homens que a mulheres em 2023
qui, 13/11/2025 - 10:01
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2025 – Transação comercial em maquininha. Novo decreto moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e traz novas regras ao sistema de vale-alimentação e vale-refeição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de alimentação recebe positivamente as mudanças no vale-refeição
qui, 13/11/2025 - 09:41
Brasília - 13/10/2025 -Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-presidente do Instituto Alessandro Antonio Stefanutto. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Geral PF prende Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS
qui, 13/11/2025 - 08:47
São Paulo (SP), 16/04/2025 - Coletiva de imprensa na UNIFESP para apresentar identificação de duas ossadas de desaparecidos políticos (Denis Casemiro e Grenaldo de Jesus Silva). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Conferência internacional reúne familiares de desaparecidos
qui, 13/11/2025 - 08:03
Rio de Janeiro (RJ), 07/09/2025 - O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB). Foto: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro/Divulgação
Justiça Ex-deputado TH Joias é indiciado pela Polícia Federal
qui, 13/11/2025 - 07:58
Logo da Agência Brasil
Geral Contraventor e ex-PM vão a julgamento pela morte de Alcebíades Garcia
qui, 13/11/2025 - 07:45
Ver mais seta para baixo