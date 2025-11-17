Justiça
Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Atleta foi condenado pela Justiça Italiana por estupro
Guilherme Jerônymo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 19:37
São Paulo
Versão em áudio
O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, foi transferido hoje da Penitenciária II Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé, para o Centro de Ressocialização de Limeira.
Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária a transferência foi feita após pedido da defesa do custodiado.
Robinho está preso desde março de 2024 e teve novo pedido de liberdade, por meio de recurso, negado em setembro deste ano.
O atleta foi condenado pela justiça italiana por participar de um estupro em 2013, na cidade de Milão.
A decisão da corte italiana foi aceita pelo judiciário brasileiro, que negou o pedido inicial de extradição mas deu cumprimento à pena, de nove anos de prisão.
