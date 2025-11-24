logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ex-ministro da Defesa recorre contra condenação na ação do golpe

Recurso será analisado pelo relator do caso, Alexandre de Moraes
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/11/2025 - 20:09
Brasília
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, chega ao STF para julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os advogados do ex-ministro da Defesa Paulo Sergio Nogueira apresentaram nesta segunda-feira (24) novo recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra condenação na ação penal da trama golpista.

General da reserva do Exército, Nogueira foi condenado a 19 anos de prisão e voltou a pedir absolvição. Além disso, os advogados do militar apontaram um erro no cálculo da pena.

No entendimento da defesa, se houver a decisão pela manutenção da condenação, a pena a ser fixada deve ser de 16 anos e quatro meses de prisão.

"Em que pese, o elevado saber jurídico constante do acórdão, alguns pontos, com a devida vênia restaram obscuros, e, inclusive, algumas questões aviadas nos aclaratórios não foram objetos de análise", argumentaram os advogados.

O recurso será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável pela denúncia, o general foi acusado de endossar críticas ao sistema eleitoral, instigar a tentativa de golpe e de apresentar uma versão do decreto golpista para pedir apoio aos comandantes das Forças Armadas.

No dia 14 deste mês, a Primeira Turma do STF manteve a condenação de Nogueira , do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais condenados na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista.

Com a publicação do acórdão, as defesas de Bolsonaro e de seus aliados devem apresentar novos recursos para tentar evitar as prisões para início de cumprimento da pena.

O prazo termina hoje, às 23h59.
 
 

Relacionadas
Brasília (DF), 10/06/2025- Depoimento do ex ministro da justiça, Anderson Torres. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte. Foto: Ton Molina/STF
Anderson Torres pede para cumprir pena na superintendência da PF
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Por unanimidade, 1ª Turma do STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro
Brasília (DF), 22/11/2025 - Tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro com marcas de tentativa de violação. Foto: SEAP/Divulgação
Defesa alega confusão mental e pede prisão domiciliar para Bolsonaro
Edição:
Juliana Andrade
stf trama golpista Golpe de Estado Paulo Sergio Nogueira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Queda de granizo em Erechim (RS)
Geral Queda de granizo atinge mais de 34 mil pessoas em Erechim
seg, 24/11/2025 - 20:50
cbf, futebol feminino, calendário
Esportes CBF anuncia Calendário do Futebol Feminino para o ano de 2026
seg, 24/11/2025 - 20:29
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Veja como vai funcionar devolução do Pix em caso de golpe
seg, 24/11/2025 - 20:13
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, chega ao STF para julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Ex-ministro da Defesa recorre contra condenação na ação do golpe
seg, 24/11/2025 - 20:09
Brasília (DF), 10/06/2025- Depoimento do ex ministro da justiça, Anderson Torres. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte. Foto: Ton Molina/STF
Justiça Anderson Torres pede para cumprir pena na superintendência da PF
seg, 24/11/2025 - 19:58
Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, tênis
Esportes Dirigente da Federação Internacional prevê domínio de Alcaraz e Sinner
seg, 24/11/2025 - 19:47
Ver mais seta para baixo