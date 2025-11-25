Justiça
Heleno e Paulo Sergio são presos para cumprir pena por trama golpista
Eles foram levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 15:06
Brasília
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.
Heleno foi condenado pela trama golpista a 21 anos de prisão. Nogueira vai cumprir 19 anos de prisão.
