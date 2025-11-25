logo ebc
Heleno e Paulo Sergio são presos para cumprir pena por trama golpista

Eles foram levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 15:06
Brasília
Brasília (DF), 10/06/2025- Depoimento do general, Heleno. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte. Foto: Ton Molina/STF
© Ton Molina/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal  (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)  Augusto Heleno e  do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília. 

Heleno foi condenado pela trama golpista a 21 anos de prisão. Nogueira vai cumprir 19 anos de prisão. 

 

(Em atualização) 

Edição:
Sabrina Craide
Golpe de Estado Tentativa de Golpe augusto heleno Paulo Sérgio Nogueira
