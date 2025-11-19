logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Henry Borel: júri popular de Monique e Dr. Jairinho será em março

Data é definida após mais de quatro anos de trâmites processuais
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/11/2025 - 19:33
Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro marcou para 23 de março de 2023 o júri popular de Monique Medeiros e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, acusados da morte do menino Henry Borel, em 2021.

A definição da data ocorre após mais de quatro anos de trâmites processuais e recursos da defesa dos réus. Ao comentar a decisão em rede social, o pai de Henry, Leniel Borel, que atua como assistente de acusação, destacou a dor da espera.

“Tenho mais tempo lutando por justiça pelo meu filho do que o tempo que tive com ele em vida. O Henry viveu só quatro anos. Eu acordo e durmo com o mesmo pedido: que a verdade sobre o que fizeram com o meu filho seja dita diante de toda a sociedade”, lamentou Leniel.

Para o pai da vítima, a marcação do júri traz um misto de esperança e sofrimento. “Ver a data do júri marcada é como reabrir uma ferida que nunca cicatrizou. Dói muito, mas também me dá esperança de que, enfim, o Henry será ouvido pela Justiça. Não é um processo qualquer: é o julgamento de um crime brutal contra uma criança de 4 anos que confiava nos adultos que deveriam protegê-la”, completou.

Henry Borel Medeiros morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

O menino foi levado pelo casal a um hospital particular, onde alegaram que ele teria sofrido um acidente doméstico. No entanto, o laudo de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que a criança sofreu 23 lesões por ação violenta, incluindo laceração hepática e hemorragia interna.

As investigações da Polícia Civil concluíram que Henry era vítima de rotinas de tortura praticadas pelo padrasto e que a mãe tinha conhecimento das agressões. Jairinho e Monique foram denunciados pelo Ministério Público e respondem por homicídio duplamente qualificado.

Os réus foram presos em abril de 2021. Desde então, o caso passou por diversas fases judiciais, incluindo a instrução do processo e recursos em instâncias superiores, o que adiou a formação do Conselho de Sentença.

Relacionadas
Brasília (DF) 28/04/2024 Tutores de pets fazem protesto no Aeroporto Juscelino Kubitschek de Brasília cobrando justiça pela morte do Golden Retriever Joca, durante viagem aérea. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STF suspende lei sobre transporte aéreo de animais de apoio emocional
Brasília - Senador Gladson Cameli durante sessão do impeachment no Senado, conduzida pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Mendes suspende julgamento de governador do Acre no STJ por 15 dias
Complexo de Energias Boaventura​​​​, em Itaboraí (RJ). Foto de Bruno Castro
Justiça suspende novos licenciamentos no antigo Comperj
Edição:
Aline Leal
Henry Borel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - Campanha contra homicídios de jovens negros pinta centenas de silhuetas de corpos no chão do Largo da Carioca (Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil)
Geral ISP: número de mortes violentas aumenta no Rio de Janeiro
qua, 19/11/2025 - 19:54
Brasília - 19/11/2025 - Ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck. Foto: Adalberto Marques.
Geral Novos benefícios sociais exigirão RG nacional a partir de maio
qua, 19/11/2025 - 19:49
Logo da Agência Brasil
Justiça Henry Borel: júri popular de Monique e Dr. Jairinho será em março
qua, 19/11/2025 - 19:33
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2023 - O movimento de familiares de vítimas de violência policial do estado do Rio de Janeiro faz ato, em frente ao Palácio Guanabara, para protestar contra as operações letais que ocasionaram mais de 100 vítimas no Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Estado usa leis para justificar mortes contra negros, diz pesquisador
qua, 19/11/2025 - 18:40
Belém (PA), 19/11/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do Evento de Alto Nível. Desenhando o futuro: mulheres, clima e justiça, no Pavilhão Brasil, na Blue Zone. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Só existe justiça climática se houver justiça de gênero, diz ministra
qua, 19/11/2025 - 18:26
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master
qua, 19/11/2025 - 18:23
Ver mais seta para baixo