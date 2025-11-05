logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Juiz absolve dez réus da contaminação de cervejas Backer

Falha matou dez pessoas em 2020
Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 10:35
Brasília
cerveja, bebida alcoólica
© Arquivo/Agência Brasil

O juiz Alexandre Magno de Resende Oliveira, da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte, absolveu os dez réus denunciados pela contaminação de cervejas da marca Backer, que resultou na morte de dez pessoas, além de lesionar gravemente outras 16, em 2020. Cabe recurso. 

Entre os acusados estavam três sócios da Cervejaria Três Lobos, dona da marca Backer, além de técnicos que trabalhavam na unidade em que houve a contaminação das cervejas com insumos industriais tóxicos. 

Todos foram absolvidos por falta de provas. O juiz reconheceu os danos comprovados causados às vítimas pela contaminação, mas disse que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) não conseguiu demonstrar “quem, individualmente, agiu ou se omitiu “de forma criminosa".

No caso dos sócios-proprietários, dois foram absolvidos por terem demonstrado que não tinham poder de gestão. A terceira sócia, por sua vez, alegou que participava somente de decisões na área de marketing, e por isso também foi inocentada. 

Seis técnicos haviam sido acusados de homicídio culposo e lesão corporal por negligência. O magistrado absolveu todos sob a justificativa de quer eram apenas subordinados que cumpriam ordens. 

O décimo réu - acusado de falso testemunho por ter mentido sobre a troca de rótulos das cervejas - também foi absolvido com base na “dúvida razoável”, conforme a decisão. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Defeito de fabricação

O magistrado apontou que os reais responsáveis pela contaminação seriam o responsável técnico da cervejaria, que já morreu, e o gerente de Operação Industrial, que não foi denunciado pelo Ministério Público. 

Segundo a sentença, a contaminação foi causada por um defeito de fabricação (furo) no tanque de resfriamento, que permitiu o vazamento para a cerveja de substâncias tóxicas utilizadas no resfriamento, como o monoetilenoglicol e dietilenoglicol. Uma vez ingeridas, ambas causam a síndrome nefroneural, que ataca os rins e o cérebro simultaneamente. 

O magistrado frisou que a absolvição criminal dos acusados não isenta a Cervejaria Três Lobos da responsabilidade civil. A empresa continua obrigada a indenizar as vítimas e reparar os danos causados. 

Relacionadas
Belorizontina Backer Cerveja
Cervejaria dona da marca Backer fecha acordo com o Ministério Público
Belorizontina Backer Cerveja
Cervejaria Backer é multada em R$ 5 milhões após processo
Flagrante de escravidão moderna em Mato Grosso do Sul, no município de Porto Murtinho.
Lista do trabalho escravo tem cervejaria e recorde de empregadores
Edição:
Kleber Sampaio
Cervejaria Três Lobos backer Justiça
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça GDF pede a Moraes laudo médico antes de eventual prisão de Bolsonaro
qua, 05/11/2025 - 11:21
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa pede "profunda reflexão" sobre tratamento de Trump a migrantes
qua, 05/11/2025 - 11:03
Brasília (DF) 10/11/2024 –Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Política Pesquisa indica mulheres jovens mais progressistas que homens
qua, 05/11/2025 - 11:01
cerveja, bebida alcoólica
Justiça Juiz absolve dez réus da contaminação de cervejas Backer
qua, 05/11/2025 - 10:35
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do banco
qua, 05/11/2025 - 10:19
Casamento homoafetivo. Foto: Nick Karvounis/Unsplash
Geral União entre pessoas do mesmo sexo cresce mais de 8 vezes em 12 anos
qua, 05/11/2025 - 10:07
Ver mais seta para baixo