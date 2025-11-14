logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça do Rio suspende falência da Oi decretada dias antes por juíza

Medida atende pedidos de bancos credores
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 12:12
Brasília
Acesso internet celular
© Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu a decretação de falência da Oi e determinou a retomada da recuperação judicial da companhia de telecomunicações, processo que dura quase dez anos. 

A decisão foi tomada pela desembargadora Mônica Maria Costa, da Primeira Câmara de Direito Privado do TJRJ. Ela atendeu a pedidos de bancos credores como Itaú e Bradesco e reverteu a falência que havia sido decretada pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro na última segunda-feira (10).

Os bancos sustentaram que interromper o funcionamento da empresa pode gerar prejuízos irrecuperáveis para credores, clientes e funcionários. Eles pediram nova oportunidade para que que a companhia cumpra o plano aprovado na recuperação, incluindo a venda de ativos capazes de fazer caixa para o pagamento de dívidas. 

A desembargadora que analisou o recurso deu razão aos credores, afirmando que a liquidação antecipada e desordenada implicaria em desvalorização abrupta dos ativos da companhia, além de causar prejuízos ao público, devido aos relevantes serviços prestados pela Oi. 

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Costa determinou a reintegração dos administradores judiciais anteriores e mandou ainda que seja investigada a empresa norte-americana Pimco, gestora de recursos financeiros que acabou ficando com o controle da Oi após a execução de títulos vencidos. 

A magistrada afirmou que a recuperação judicial é o meio que permite uma liquidação mais “organizada e planejada dos ativos”. 

Primeira instância

Para decretar a falência da Oi, a juíza Simone Gastesi Chevrand havia apontado a insolvência técnica e patrimonial da empresa de telecomunicações.

De acordo com a magistrada, a empresa acumula dívidas de aproximadamente R$ 1,7 bilhão e tem receita mensal de cerca de R$ 200 milhões, com patrimônio considerado “esvaziado”. Na decisão, a juíza afirmou que “a Oi é tecnicamente falida” e que não há mais viabilidade econômica para o cumprimento de suas obrigações.

Segundo o TJ-RJ, a decisão foi tomada após manifestação da própria empresa e do interventor judicial, que relataram a impossibilidade de pagamento das dívidas e o descumprimento de partes do plano de recuperação. A juíza destacou que “não há a mínima possibilidade de equacionamento entre o ativo e o passivo da empresa”.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Justiça autoriza empresa Oi a obter financiamento de US$ 275 milhões
Edição:
Valéria Aguiar
Oi Juíza Justiça TJRJ Bancos prejuízos irrecuperáveis Credores Clientes funcionários.
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 14/11/2025 - Indígenas Munduruku do Baixo Tapajós se reúnem com autoridades, entre elas o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajaras, no auditório do Tribunal de Justiça de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Após protesto, indígenas Munduruku são recebidos por presidente da COP
sex, 14/11/2025 - 14:30
O distrito de Barra Longa (MG), atingido pelo rompimento da Barragem do Fundão, espera por reconstrução - Foto José Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente MAB celebra decisão judicial contra mineradora BHP no caso Mariana
sex, 14/11/2025 - 13:55
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Economia Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões
sex, 14/11/2025 - 13:52
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023
sex, 14/11/2025 - 13:46
Neste sábado (10), às 20h, o Rádio Criolina, programa da Nacional, exibe uma edição especial dedicada à Liniker, primeira artista transgênero brasileira a receber prêmio no Grammy Latino.
Cultura Liniker leva três prêmios e é destaque no Grammy 2025
sex, 14/11/2025 - 13:34
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
Geral Frente fria deve causar temporais e rajadas de vento em SC
sex, 14/11/2025 - 13:31
Ver mais seta para baixo