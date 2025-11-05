logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça vê omissão da prefeitura de SP na prevenção de enchentes

Sentença diz que administração tem apresentado deficiência e omissão
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 20:59
São Paulo
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania derrubaram árvore na rua Dr Carvalho de Mendonça, na Barra Funda, atingindo um carro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Justiça de São Paulo determinou que a prefeitura da capital paulista faça um plano contra enchentes que consiga enfrentar o problema de forma estrutural. Segundo sentença da juíza Alexandra Fuchs de Araujo, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), a administração municipal tem apresentado deficiência grave e omissão continuada no enfrentamento dos problemas de drenagem urbana.

A decisão da justiça foi motivada por uma ação civil pública movida contra o município pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de São Paulo.

“No caso em tela, verifica-se a deficiência grave e a omissão continuada do serviço [de enfrentamento dos problemas de drenagem urbana], o que justifica a atuação jurisdicional”, diz o texto da sentença, publicado no último dia 23.

“A persistência do problema de inundações, a recorrência anual dos mesmos pontos de alagamento e a própria existência de planos emergenciais anuais, como o Plano Preventivo Chuvas de Verão, demonstram que as ações empreendidas têm caráter reativo e pontual, sem uma estratégia integrada e de longo prazo que permita a efetiva solução estrutural do problema”, acrescenta a sentença.

A Justiça decidiu obrigar o município a elaborar um plano de combate às enchentes para a solução estrutural do problema, contendo identificação das áreas críticas e hierarquização dos riscos; descrição detalhada das obras e intervenções a serem realizadas, incluindo não apenas obras de engenharia, mas também medidas de gestão urbana, controle de ocupação do solo, preservação de áreas permeáveis e outras ações necessárias; estimativa de custos; cronograma de execução; identificação das fontes de recursos; e compromisso de incluir nas propostas.

Segundo a decisão da Justiça, o novo plano deverá ser apresentado em três etapas, com prazos de 60, 120, e 180 dias, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. As ações deverão ser implementadas, respectivamente, em prazos de dois anos; de dois a cinco anos; e em 15 anos. 

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que irá recorrer da decisão. A administração municipal afirmou ainda “lamentar que a Justiça desconheça os investimentos de mais de R$ 9 bilhões em ações de combate às enchentes desde 2021 e que o Plano Municipal de Riscos está publicado e em execução”. 

Segundo a nota, as licitações para a execução de obras em 15 áreas prioritárias previstas no plano de riscos já foram iniciadas e, atualmente, 127 projetos estão finalizados para a mitigação de riscos geológicos e hidrológicos em regiões críticas. “O primeiro bloco de intervenções do plano contempla 121 áreas e representa investimentos de aproximadamente R$ 1,5 bilhão”.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF adia conclusão de julgamento sobre aumento de planos de saúde
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
GDF pede a Moraes laudo médico antes de eventual prisão de Bolsonaro
Edição:
Aline Leal
Enchentes São Paulo TJSP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania derrubaram árvore na rua Dr Carvalho de Mendonça, na Barra Funda, atingindo um carro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Justiça vê omissão da prefeitura de SP na prevenção de enchentes
qua, 05/11/2025 - 20:59
Brasília - 05/11/2025 - Sessão do Senado para votar o projeto de lei (PL 1.087/2025) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais e aumenta a taxação de altas rendas. (Ministra Gleisi Hoffmann participou da votação). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Lula deve sancionar isenção do IR até dia 11, diz Gleisi
qua, 05/11/2025 - 20:37
Comércio na região da Saara (Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega), zona central da cidade.
Economia Manutenção da Selic em 15% ao ano preocupa setor produtivo
qua, 05/11/2025 - 20:34
TV Digital
Economia Câmara conclui votação de projeto sobre streaming; texto vai ao Senado
qua, 05/11/2025 - 20:13
São Paulo (SP), 18/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do FT Climate & Impact Summit Latin America e Brasil 2030: Uma Nação de Oportunidades, promovido pela Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC, em parceria como o Financial Times. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia “Dia muito importante para o Brasil”, diz Haddad sobre isenção do IR
qua, 05/11/2025 - 20:07
Ibovespa, bolsa de valores
Economia Bolsa volta a subir e atinge inéditos 153 mil pontos em dia de Copom
qua, 05/11/2025 - 20:03
Ver mais seta para baixo