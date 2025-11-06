logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes assume presidência temporária do STF e recebe homenagens

Presidente Edson Fachin participa da Cúpula do Clima, em Belém
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 15:20
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, preside nesta quinta-feira (6) a Corte interinamente em função da participação do presidente do Supremo, Edson Fachin, na Cúpula do Clima, em Belém.

O ministro, que é relator das ações penais da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi saudado pelos colegas por assumir interinamente a cadeira da presidência.

O ministro Dias Toffoli prestou uma homenagem a Moraes e disse que ele merece estar no cargo.

"A data de hoje é especial, porque sou seu amigo e colega desde 1986. Para mim é uma alegria vê-lo nesta cadeira. Vossa Excelência tem a dimensão dela", afirmou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em nome da Corte, a ministra Cármen Lúcia também felicitou o ministro.

"Queria dizer que, em nome de todos os colegas, é uma honra ter Vossa Excelência como vice, desejando que seja, como tem sido, um ótimo colega", completou.

Relacionadas
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
STF suspende todos os processos do país sobre Moratória da Soja 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
MP do Rio pede à Justiça nova prisão de líderes do Comando Vermelho
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania derrubaram árvore na rua Dr Carvalho de Mendonça, na Barra Funda, atingindo um carro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça vê omissão da prefeitura de SP na prevenção de enchentes
Edição:
Aline Leal
stf Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante lançamento da TFFF (Fundo de Florestas Tropicais para Sempre), durante a COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Lula lança em Belém fundo para preservação de florestas tropicais
qui, 06/11/2025 - 15:27
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes assume presidência temporária do STF e recebe homenagens
qui, 06/11/2025 - 15:20
Shanghai, China - 22/03 2025 - Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Sauber's Gabriel Bortoleto ahead of the Chinese Grand Prix. REUTERS/Tyrone Siu
Esportes Bortoleto mantém a calma antes da primeira corrida de F1 em São Paulo
qui, 06/11/2025 - 15:20
Plano de saúde
Saúde Número de usuários de planos de saúde aumenta em setembro
qui, 06/11/2025 - 15:09
Brasília (DF) 06/11/2025 – A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) cumpre com uma dupla missão durante a realização da Cúpula do Clima de Belém e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), eventos que acontecerão entre 6 e 21 de novembro. Arte Marketing/EBC
Meio Ambiente Conheça todas as iniciativas dos veículos da EBC com foco na COP30
qui, 06/11/2025 - 15:00
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF faz operação contra irregularidades na saúde em Sorocaba
qui, 06/11/2025 - 14:07
Ver mais seta para baixo