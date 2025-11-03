logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes faz reuniões no Rio para discutir Operação Contenção

Pela manhã, ministro se reuniu com o governador do estado
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 14:48
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, faz uma série de reuniões com autoridades do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (03). O objetivo é colher informações sobre a Operação Contenção, realizada na terça-feira passada (11), que deixou 121 mortos.

Moraes se tornou relator temporário da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, mais conhecida como ADPF das Favelas, após a aposentadoria do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A ação estabelece regras para diminuir a letalidade policial no Rio de Janeiro. 

Pela manhã, Moraes se reuniu com o governador do estado, Cláudio Castro, e com a cúpula da Segurança Pública, no Centro Integrado de Comando e Controle. Nenhum dos participantes falou com a imprensa. 

À tarde, o ministro tem reuniões marcadas com o presidente do Tribunal de Justiça do estado, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, o defensor público geral, Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão, e o prefeito da capital, Eduardo Paes. 

Alexandre de Moraes ficará à frente da ADPF apenas enquanto um novo ministro não assume a vaga aberta com a saída de Barroso.

O ministro decretou neste domingo (2),  a preservação "rigorosa e integral" dos elementos materiais relacionados à Operação Contenção, que foi a incursão policial mais letal da história do estado.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Moradores de favelas protestam no Rio após megaoperação com 121 mortos
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Moradores protestam contra execuçoes na comunidade da Vila da PenhaOperação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Moraes determina preservação integral de provas sobre megaoperação
Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto
MPRJ faz perícia independente em vítimas da Operação Contenção
Edição:
Maria Claudia
Operação Contenção Alexandre de Moraes ADPF das Favelas rio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes faz reuniões no Rio para discutir Operação Contenção
seg, 03/11/2025 - 14:48
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
Cultura Sem Censura é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025
seg, 03/11/2025 - 14:46
Eduardo Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo.
Justiça STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
seg, 03/11/2025 - 14:36
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
seg, 03/11/2025 - 14:33
Balsas (MA), 10/10/2025 – Vista do cerrado próximo à comunidade São Pedro, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco
seg, 03/11/2025 - 14:22
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
Cultura Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges
seg, 03/11/2025 - 14:16
Ver mais seta para baixo