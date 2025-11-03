logo ebc
Moraes mantém prisão de Braga Netto

General da reserva está preso desde dezembro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 15:11
Brasília
Brasília (DF),12/05/2020 - Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro. Foto: Marcos Corrêa/PR
© Marcos Corrêa/PR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (3) manter a prisão do general Braga Netto.

General da reserva e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na decisão, Moraes destacou que o general foi condenado a 26 anos e seis meses de prisão na ação penal da trama golpista e ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal", afirmou o ministro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante as investigações, a Polícia Federal identificou que o general, réu por ser um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

 Após a prisão, a defesa negou que Braga Netto tenha obstruído as investigações.

Edição:
Aline Leal
Walter Braga Netto Golpe de Estado stf
