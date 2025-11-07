logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes vota por tornar ex-assessor réu por vazamento de informação

Eduardo Tagliaferro foi denunciado pela PGR e vive hoje na Itália
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/11/2025 - 12:16
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (7) para que Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se torne réu pelo vazamento de informações sobre processos que tramitavam nas duas Cortes. 

O julgamento ocorre na Primeira Turma do Supremo, em ambiente virtual. Como relator, Moraes foi o primeiro a votar, às 11h de hoje. Os demais ministros do colegiado - Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia - têm até as 23h59 de 14 de novembro para votar. 

Tagliaferro foi denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Segundo a acusação, Tagliaferro entregou para a imprensa conversas privadas que manteve com outros servidores dos dois tribunais em razão de seu cargo como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. 

Na época, o caso gerou questionamentos sobre a legalidade de decisões tomadas por Moraes em relação a alvos em inquéritos sobre ataques ao Supremo. O gabinete do ministro negou qualquer irregularidade e ele foi defendido pelos demais ministros da Corte

Para Gonet, o ex-assessor agiu com “intenções pessoais”, com o objetivo de atacar o processo eleitoral e favorecer a disseminação de notícias falsas. A meta, ao final, seria “potencializar reações ofensivas contra o legítimo trabalho das autoridades brasileiras responsáveis pelas investigações e ações penais que seguem em curso regular”, disse o PGR. 

Gonet sustentou ainda que os atos de Tagliaferro buscaram atender aos interesses da própria milícia digital que buscava combater. 

Com dupla nacionalidade, Tagliaferro mora hoje na Itália e sustenta em entrevistas ser perseguido por Moraes por ter provas de irregularidades na condução de processos sob relatoria do ministro. 

A pedido de Moraes, o Brasil solicitou à Itália a extradição de Tagliaferro para que possa responder no Brasil ao processo criminal do qual é alvo. Uma audiência sobre a extradição foi marcada para 17 de dezembro pela Justiça italiana. 

Relacionadas
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
STF começa a julgar recursos de Bolsonaro e aliados contra condenação
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes assume presidência temporária do STF e recebe homenagens
Edição:
Amanda Cieglinski
Eduardo Tagliaferro TSE stf Alexandre de Moraes PGR Extradição
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nayara Ferreira em Tirana 3/11/2025 -Liga Albanesa de Vôlei - REUTERS/Florion Goga
Esportes Albânia suspende atleta brasileira de vôlei após queixas sobre gênero
sex, 07/11/2025 - 13:13
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Lula diz que gasto com armas vai causar "apocalipse climático"
sex, 07/11/2025 - 12:45
Brasília (DF), 01/10/2024 - Topázio Neto, candidato à prefeitura de Florianópolis (SC). Eleições 2024. Foto: Prefeitura de Florianópolis/Divulgação
Geral Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade
sex, 07/11/2025 - 12:34
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Moraes vota por tornar ex-assessor réu por vazamento de informação
sex, 07/11/2025 - 12:16
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Meio Ambiente Financiamento climático dobra no Brasil e chega a US$ 67,8 bi
sex, 07/11/2025 - 12:11
Belém (PA), 06/11/2025 - Entrada de um dos galpões da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente “Teremos quase a totalidade dos países”, diz secretário da COP30
sex, 07/11/2025 - 11:59
Ver mais seta para baixo