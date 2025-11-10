logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Motta defende união das instituições contra crime organizado

Presidente da Câmara reuniu-se com Moraes, PGR e procuradores
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 19:34
Brasília
Brasília (DF) 04/02/2025 Presidente da Câmara dos Deputados deputado, Hugo Motta, durante entrevista a uma emissora de TV. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira (10) a união das instituições brasileiras contra o crime organizado.

A declaração de Motta foi postada nas redes sociais após uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e procuradores de Justiça dos estados no Supremo Tribunal Federal (STF). 

O encontro foi marcado por Moraes, que é relator do processo conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual a Corte determinou medidas para diminuir a letalidade policial no Rio de Janeiro.  

Durante a reunião, Motta e Moraes trataram do projeto de lei (PL) Antifacção. A matéria deve ser votada nesta terça-feira (11) pelo plenário da Casa.

“Acabo de sair do Supremo Tribunal Federal, onde participei de uma reunião para discutir a pauta da Segurança Pública. Participaram o vice-Presidente do STF, ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os 27 procuradores de estado do país. O momento é de união das instituições contra o crime organizado”, disse o presidente.

Mais cedo, Alexandre de Moraes determinou medidas diversas medidas para preservar as investigações sobre a Operação Contenção, que deixou mais de 120 mortos no Rio.

O ministro determinou que o governo do Rio envie os laudos de necrópsia e imagens das câmeras corporais dos policiais que participaram da operação.

Relacionadas
Brasília (DF) 18/06/2024 O Secretário Nacional de Segurança Pública, SENASP, Mário Luiz Sarrubbo, participa da abertura do 2º Encontro Nacional de Usuários da RedeMAIS 2024 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Substitutivo de Derrite limita combate a facções, diz Mário Sarrubbo
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Relator submete atuação da PF contra facções a pedido de governador
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Moraes manda RJ preservar vídeos e enviar laudos e fotos de operação
Edição:
Carolina Pimentel
crime organizado ADPF das Favelas PL Antifacção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Governo prorroga até 2026 prazo para pedido de ressarcimento do INSS
seg, 10/11/2025 - 20:09
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR pede condenação de deputados do PL por suspeita de propina
seg, 10/11/2025 - 20:08
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa sobe pela 14ª vez seguida e ultrapassa os 155 mil pontos
seg, 10/11/2025 - 19:44
manoel messias, triatlon, chile
Esportes Manoel Messias volta a conquistar etapa da Copa do Mundo no Chile
seg, 10/11/2025 - 19:43
Displaced Palestinians sit by tents, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in a tent camp in Khan Younis in the southern Gaza Strip, November 20, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Direitos Humanos Segundo Acnur, sete em cada dez deslocados enfrentam ameaça climática
seg, 10/11/2025 - 19:41
Brasília (DF) 04/02/2025 Presidente da Câmara dos Deputados deputado, Hugo Motta, durante entrevista a uma emissora de TV. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Motta defende união das instituições contra crime organizado
seg, 10/11/2025 - 19:34
Ver mais seta para baixo