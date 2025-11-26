logo ebc
MPF processa caminhoneiros que bloquearam Via Dutra em 2022 

Manifestantes contestavam resultado da eleição presidencial
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 21:17
São Paulo
Supporters of Brazil's President Jair Bolsonaro protest against President-elect Luiz Inacio Lula da Silva, in Jacarei
O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo contra cinco pessoas e duas empresas transportadoras por terem bloqueado a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) nos dias 31 de outubro e 2 de novembro de 2022, protestando contra o resultado da eleição para presidente da República. A ação pede o pagamento de indenizações por danos morais coletivos.

"A interrupção do fluxo, em atos realizados em 31 de outubro e 2 de novembro daquele ano, trouxe consequências severas e, por isso, requer que os réus sejam condenados ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos", informa o MPF.

As indenizações pedidas variam de R$ 5 mil a R$ 40 mil, por réu.

Os alvos da ação são lideranças da mobilização, que impediu o trânsito no entorno da Refinaria Henrique Lage do Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos, em 2022. Duas pessoas também estiveram envolvidas em outros bloqueios, realizados na mesma região em março de 2021, quando ocorreram ainda atos de vandalismo e dano a veículos. 

“Tais consequências transcendem o mero transtorno individual, configurando um severo ataque à ordem pública e à economia nacional”, justificou o procurador da República Fernando Lacerda Dias, autor da ação, para quem “tal situação gera frustração em massa, sensação de insegurança e instabilidade social, ao demonstrar a vulnerabilidade da infraestrutura logística frente a atos ilegais.”

A ação tramita na 3ª Vara Federal de São José dos Campos.

 

