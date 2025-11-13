logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF aponta ex-ministro de Bolsonaro como pilar institucional de desvios

José Carlos Oliveira é acusado de receber vantagens indevidas
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 20:05
Brasília
O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, durante divulgação dos dados de setembro do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-ministro da Previdência Social José Carlos Oliveira atuou como “pilar institucional” para o funcionamento do esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A conclusão está no relatório de investigação que baseou a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a deflagração da nova fase da Operação Sem Desconto, da PF.

Na manhã desta quinta-feira (13), Oliveira foi um dos alvos da PF e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Oliveira foi presidente do INSS, diretor de benefícios do órgão e ministro da Previdência, pasta a qual o órgão está subordinado.

De acordo com a investigação, Oliveira autorizou repasses ilegais e recebeu vantagens indevidas.  No relatório, ele também é citado pelo nome religioso de Ahmed Mohamad Oliveira. 

Após apreender uma planilha, os investigadores conseguiram identificar o recebimento de pelo menos R$ 100 mil de propina de empresas de fachada. Segundo a PF, ele foi citado pelos codinomes  “São Paulo e Yasser”. 

Além disso, a PF apontou que, em junho de 2021, na condição diretor de benefícios, Oliveira assinou a liberação de R$ 15,3 milhões para a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) sem a devida comprovação das filiações de aposentados à entidade.

A liberação incluiu cerca de 30 listas fraudulentas, que permitiram descontos em 650 mil benefícios.

“Essa liberação foi feita em desacordo com o regulamento interno e sem exigir documentos comprobatórios, o que possibilitou que a Conafer retomasse e ampliasse a fraude de descontos”, diz a decisão de Mendonça.

Ministro

A PF também apontou que há indícios de que o esquema continuou durante o período em que Oliveira assumiu o cargo de ministro da Previdência Social.

“Várias das mensagens interceptadas pela PF geram fortes indícios de que o esquema criminoso envolvendo o investigado José Carlos Oliveira estava em pleno funcionamento também no período em que ele era ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social do Brasil". 

Como exemplo, a PF cita podemos citar mensagens de whatsapp e indícios de que valores obtidos ilicitamente foram repassados a Oliveira quando ele era ministro de Estado.

Outro lado 

A Agência Brasil não conseguiu localizar a defesa do ex-ministro. O espaço está aberto para manifestação. 

Em nota, a Conafer disse que está disposta a cooperar com as autoridades para elucidação dos fatos e defendeu a presunção de inocência de integrantes da confederação, que também foram alvo da nova fase da operação.

“Nós reafirmamos, com veemência, o princípio basilar do Estado de Direito: a presunção de inocência. Todos os citados nela têm o direito processual e moral de ter sua defesa assegurada e sua honra preservada enquanto não houver decisão judicial condenatória definitiva. A Conafer confia nas instituições e, ao mesmo tempo, exige que sejam respeitados os direitos fundamentais dos investigados”, declarou a entidade. 

Relacionadas
Brasília - 13/10/2025 -Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-presidente do Instituto Alessandro Antonio Stefanutto. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina
Brasília (DF) 08/01/2024 - Polícia Federal deflagra 23ª fase da Operação Lesa Pátria Ação desta data visa a identificação de participantes que financiaram e fomentaram os ataques do dia 8 de janeiro de 2023 Foto: Policia Federal/Divulgação
Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Edição:
Sabrina Craide
INSS fraudes no INSS José Carlos Oliveira Polícia Federal Operação Sem Desconto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti começa a esboçar equipe para amistoso contra o Senegal
qui, 13/11/2025 - 21:15
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Economia Governo garante verbas e serviços após tornado que atingiu o Paraná
qui, 13/11/2025 - 20:53
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante cerimônia para o anúncio do Programa Município Mais Seguro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lewandowski defende integração de dados de segurança com Mercosul
qui, 13/11/2025 - 20:44
Belém (PA), 12/11/2025 - Indígenas tiram foto em frente a fachada do pavilhão na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Indígenas do mundo cobram na COP30 centralidade na ação climática 
qui, 13/11/2025 - 20:43
Dólar
Economia Bolsa mantém correção e cai 0,3% nesta quinta
qui, 13/11/2025 - 20:33
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Área de cerrado desmatada para plantio no município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente COP30: governo cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais 
qui, 13/11/2025 - 20:24
Ver mais seta para baixo