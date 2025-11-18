logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR é contra pedido de Cid para extinguir pena na ação do golpe

Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 20:40
Brasília
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta terça-feira (18) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra a extinção da pena do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Cid foi condenado pela trama golpista a dois anos de prisão em regime aberto e teve assegurado o direito à liberdade em função do acordo de delação premiada.

De acordo com sua defesa, ele já cumpriu a pena enquanto ficou preso preventivamente durante as investigações e deve ter a pena extinta.

No parecer enviado ao STF, Gonet disse que a pena deve ser mantida regulamente porque o militar ainda não cumpriu o tempo de condenação.

"No caso sob análise, Mauro Cesar Barbosa Cid permaneceu preso preventivamente em duas oportunidades: entre 3.5.2023 e 9.9.2023 e entre 22.3.2024 e 3.5.2024, períodos que não alcançam os dois anos fixados em sua condenação. Não se verifica, portanto, hipótese de extinção da punibilidade do réu", disse o procurador.

Proteção da PF

O procurador também disse que a defesa de Mauro Cid deve ser ouvida sobre a sugestão da Polícia Federal (PF) para que o militar e seus familiares sejam incluídos no programa federal de proteção a testemunhas.

"No que concerne à inclusão de Mauro Cesar Barbosa Cid e seus familiares no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, a Procuradoria-Geral da República opina pela intimação da defesa, para eventual manifestação de interesse", completou Gonet.

No início deste mês, ao determinar a execução da pena do militar, que assinou acordo de delação premiada com a PF, o ministro Alexandre de Moraes definiu diversas medidas, como recolhimento noturno, proibição de portar armas, de utilizar as redes sociais e de se comunicar com investigados nos processos sobre a trama golpista.

Além disso, o ministro autorizou a PF a realizar ações para manter a segurança de Mauro Cid e seus familiares.

Relacionadas
Brasília (DF), 24/08/2023, O tenente-coronel, Mauro Cid, depõe na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
PF sugere a Moraes incluir Cid em programa de proteção a testemunhas
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Mauro Cid passa por audiência no STF e retira tornozeleira eletrônica
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STF reconhece fim da ação penal do golpe para Mauro Cid
Edição:
Juliana Andrade
stf Mauro Cid Golpe de Estado trama golpista PGR Paulo Gonet Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Complexo de Energias Boaventura​​​​, em Itaboraí (RJ). Foto de Bruno Castro
Justiça Justiça suspende novos licenciamentos no antigo Comperj
ter, 18/11/2025 - 21:09
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça PGR é contra pedido de Cid para extinguir pena na ação do golpe
ter, 18/11/2025 - 20:40
supermercado no Rio de Janeiro, comercio, vendas
Saúde Ultraprocessados já são quase um quarto da alimentação dos brasileiros
ter, 18/11/2025 - 20:31
09/11/2025 - Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. Fotos: Angelo Miguel/MEC
Educação Anulação de 3 questões do Enem ocorre por “precaução”, diz ministro
ter, 18/11/2025 - 20:19
Logo da Agência Brasil
Economia Rioprevidência garante pagamento de aposentadorias após caso Master
ter, 18/11/2025 - 20:09
Brasília (DF), 17/07/2024 - Pessoas em frente a entrada da recepcção da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça AGU entra com ações contra descontos irregulares em benefícios do INSS
ter, 18/11/2025 - 19:53
Ver mais seta para baixo