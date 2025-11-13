logo ebc
Preso por estupro, empresário é transferido para presídio de Guarulhos

Thiago Brennand foi condendo a 20 anos de prisão
Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 13:00
São Paulo
São Paulo (SP) - Thiago Brennand preso - Algemado, Thiago Brennand desembarca escoltado pela PF em São Paulo. Empresário é acusado de diversos crimes contra mulheres - Foto de Thiago Brennand postada nas redes sociais Foto: Redes Sociais
© Redes Sociais/Arquivo Pessoal

O empresário Thiago Brennand, condenado a 20 anos de prisão por estupro e agressão contra mulher, foi transferido, nesta quarta-feira (12), da Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, mais conhecida como a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, para a Penitenciária I de Guarulhos, na região metropolitana da capital.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a mudança ocorreu a partir de um pedido da defesa de Brennand. A prisão de Guarulhos tem presos condenados por crimes sexuais.

Thiago estava em Tremembé, o chamado de presídio dos Famosos, desde julho de 2024, mas já cumpre pena desde 2023, quando passou pelo Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na cidade de São Paulo.

O empresário já foi condenado em seis processos judiciais, outros dois foram arquivados e houve absolvição em um outro. Em todos ele respondeu por crimes de agressão, violência contra a mulher e estupros.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Academia

Thiago Brennand ficou conhecido após agredir uma mulher na academia que frequentava, em agosto de 2022. As imagens das câmeras de segurança viralizaram e o empresário passou a ser alvo de investigação da polícia.

Com a grande repercussão na mídia, outras mulheres que tiveram relacionamentos com Brennand fizeram denúncias de estupro, ameaça, agressão e cárcere privado.

O empresário, que tem grande poder econômico, fugiu do país e foi para o Oriente Médio. Em abril de 2023 ele foi preso nos Emirados Árabes, de onde foi extraditado para o Brasil sob escolta de agentes da Polícia Federal.

Edição:
Denise Griesinger
thiago brennand estupro penitenciária de Guarulhos Penitenciária de Tremembé
