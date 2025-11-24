logo ebc
Primeira Turma do STF decide hoje se mantém Bolsonaro preso

Ele foi detido após adulterar tornozeleira eletrônica
Agência Brasil
Publicado em 24/11/2025 - 08:24
Brasília
A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reúne-se virtualmente nesta segunda-feira (24) para decidir se mantém o ex-presidente Jair Bolsonaro preso. Ele foi detido pela Polícia Federal, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, na manhã do último sábado (22), após adulterar a tornozeleira eletrônica.

Além do problema com a tornozeleira, Moraes pediu a prisão de Bolsonaro após uma vigília capitaneada por Flávio Bolsonaro - filho mais velho do ex-presidente. O ministro do STF julgou que a vigília poderia causar tumulto em frente à casa do ex-presidente. Moraes também considerou haver risco de fuga.

A defesa de Bolsonaro alega que seu cliente sofreu uma alucinação devido ao uso de medicamentos. O ex-presidente disse que sofreu “confusão mental” ao tentar violar a tornozeleira eletrônica.

Brasília (DF), 11/09/2025 - O senador Flávio Bolsonaro, fala com jornalistas em frente do condomínio onde seu pai, ex presidente Jair Bolsonaro cumpri prisão domiciliar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Moraes autoriza a visita dos filhos de Bolsonaro na PF
Brasília (DF), 22/11/2025 - Tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro com marcas de tentativa de violação. Foto: SEAP/Divulgação
Defesa alega confusão mental e pede prisão domiciliar para Bolsonaro
stf Bolsonaro prisão Decisão
