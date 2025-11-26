logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF cancela tese jurídica da revisão da vida toda do INSS

Placar foi de 8 votos a 3 em julgamento virtual
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 20:22
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (26) cancelar a tese jurídica que permitiu revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão foi tomada durante julgamento virtual.

Pelo placar de 8 votos a 3, a maioria dos ministros decidiram ajustar o entendimento da Corte, que não permite mais a revisão dos benefícios desde o ano passado.

Além de cancelar a tese definitivamente, o STF reafirmou que os aposentados não terão que devolver valores que foram pagos por meio de decisões definitivas e provisórias assinadas até 5 de abril de 2024, data na qual foi publicada a ata do julgamento que derrubou a tese de revisão da vida toda.

O STF também entendeu que os aposentados não terão que pagar honorários sucumbenciais, que são devidos aos advogados à parte que perde a causa.  A medida vale para pessoas que estavam com processos pendentes de conclusão na Justiça até 5 de abril de 2024.

Pela decisão, os processos que estavam parados em todo país à espera da decisão definitiva do STF também voltarão a tramitar.

Entenda

Em março do ano passado, o Supremo decidiu que os aposentados não têm direito de optarem pela regra mais favorável para recálculo do benefício.

A decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. A reviravolta ocorreu porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991), e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam o direito à revisão.

Ao julgarem constitucional as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados.

Antes da nova decisão, o beneficiário poderia optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda vida poderia aumentar ou não o benefício. 

Edição:
Maria Claudia
stf revisão da vida toda INSS cancelamento tese jurídica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Law enforcement members gather in a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Internacional Militares atingidos perto da Casa Branca estão em estado crítico
qua, 26/11/2025 - 20:58
Brasília (DF) 29/10/2024 - Rogério de Andrade. Foto: Fabíola de Andrade/Instagram
Justiça Justiça permite manter Rogério Andrade em presídio federal fora do Rio
qua, 26/11/2025 - 20:53
seleção feminina futsal, copa do mundo
Esportes Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal
qua, 26/11/2025 - 20:44
Fortaleza (CE), 30/10/2025 - Tornozeleira eletrônica. Foto: Tiago Stille/Gov. Ceará
Política Câmara aprova aumento de prisão temporária de 5 para 15 dias
qua, 26/11/2025 - 20:41
Brasília (DF), 09/08/2023 - Movimentação de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece, em Brasília, o 36º Seminário Nacional de Transporte Urbano, em que empresários, entidades de classe, especialistas e representantes de governo debatem as mudanças necessárias no setor. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Estudo defende substituir vale-transporte por tarifa zero universal
qua, 26/11/2025 - 20:34
seleção feminina, futsal de cegas
Esportes São Paulo receberá 1ª edição da Copa América de futebol de cegas
qua, 26/11/2025 - 20:23
Ver mais seta para baixo