logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas

Prazo para governo estadual enviar informações terminava hoje
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 20:20
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, agentes da polícia militar fazem guarda perto de filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, informou nesta segunda-feira (17) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares e civis que participaram da Operação Contenção foram preservadas.

As informações foram enviadas ao Supremo antes do término do prazo concedido pelo ministro para o governo estadual prestar esclarecimentos sobre a operação, que matou 121 pessoas no dia 28 de outubro. O prazo termina hoje. 

De acordo com o governador, as câmeras foram usadas por 60 policiais, e as gravações desses equipamentos foram salvas. Contudo, parte dos equipamentos apresentou falhas, que causaram a inoperância de 30 câmeras.

"As imagens das câmeras utilizadas pelos policiais civis e militares foram devidamente preservadas. No âmbito da Polícia Civil, todas as gravações realizadas durante a operação classificadas no modo Evidência, assegurando sua preservação integral pelo prazo contratual. Já a Polícia Militar, por intermédio de sua corregedoria, requisitou à Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia a adoção das medidas técnicas necessárias para a preservação de todas as imagens captadas pelas Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) durante a operação", afirmou Castro.

O governador também informou que vai enviar à Corte as cópias dos laudos necroscópicos dos mortos na operação. A transmissão dos dados será feita por meio de uma VPN (rede privada) devido ao "conteúdo sensível" dos documentos.

No dia 3 deste mês, o governo do Rio remeteu a Moraes 18 esclarecimentos sobre a operação.

Alexandre de Moraes é o relator temporário do processo conhecido como ADPF das Favelas - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635. Na ação, a Corte já determinou diversas medidas para redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Polícia do RJ relata à Justiça cenário de guerra na Operação Contenção
São Paulo (SP), 31/10/2025 - Pessoas na Avenida Paulista durante manifestação contra a operação policial Contenção no Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
MP relata ao STF lesões atípicas em operação que deixou 121 mortos
Edição:
Carolina Pimentel
Operação Contenção stf Claudio Castro Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, amistoso, senegal, 2025
Esportes Brasil terá Wesley na lateral-direita em jogo contra Tunísia na terça
seg, 17/11/2025 - 21:05
Belém (PA), 17/11/2025 - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago fala em coletiva de imprensa de balanço final do dia de hoje na COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30 monta força-tarefa para antecipar decisões
seg, 17/11/2025 - 20:29
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, agentes da polícia militar fazem guarda perto de filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas
seg, 17/11/2025 - 20:20
Belém (PA), 17/11/2025 - Ato de entrega simbólica dos kits da Agricultura Familiar (PAA) para os voluntários da COP30, no Pavilhão Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Voluntários da COP30 recebem kit de alimentos da agricultura familiar
seg, 17/11/2025 - 20:07
Rio de Janeiro- 17/11/2025 - Governador Cláudio Castro participa do lançamento da operação Barricada Zero, no palácio Guanabara - Fotos: Marcelo Regua
Geral Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
seg, 17/11/2025 - 19:43
Caso Robinho - Pela decisão do STJ Robinho pode ser preso a qualquer momento para que cumpra pena na unidade prisional mais próxima de sua residência, em Santos (SP). Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Justiça Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
seg, 17/11/2025 - 19:37
Ver mais seta para baixo