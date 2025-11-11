logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF começa a julgar réus do Núcleo 3 da trama golpista

Integram o grupo nove militares do Exército e um policial federal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/11/2025 - 06:55
Brasília
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 3 da PET 12.100 Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (11), às 9h, o julgamento dos réus do núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

O núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os acusados são conhecidos como "kids-pretos", militares que integraram o grupamento de forças especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista. 

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

Bernardo Romão Correa Netto (coronel);

Estevam  Theophilo (general);

Fabrício Moreira de Bastos (coronel);

Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel);

Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);

Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel); 

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);

Wladimir Matos Soares (policial federal).

No caso do tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior, a PGR pediu que a acusação seja desclassificada para o crime de incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Com a medida, o acusado poderá ter direito a um acordo para se livrar de condenação. Atualmente, ele responde aos cinco crimes imputados a todos os réus. 

Outros núcleos 

Até o momento, o STF já condenou 15 réus pela trama golpista. São sete condenados do Núcleo 4 e mais oito acusados que pertencem ao Núcleo 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. 

O grupo 2 será julgado a partir de 9 de dezembro. 

O núcleo 5 é formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos e não há previsão para o julgamento. 

Relacionadas
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Por unanimidade, STF mantém condenação de Bolsonaro e aliados
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Entenda próximos passos do processo contra Bolsonaro no STF
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
Edição:
Graça Adjuto
Golpe de Estado trama golpista stf julgamento núcleo 3
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Homem-bomba mata 12 pessoas perto de tribunal na capital do Paquistão
ter, 11/11/2025 - 09:15
RETROSPECTIVA_2023 - 14.12.2023 - Afundamento do solo causado pela mineradora Braskem desaloja milhares em Maceió. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Braskem fecha acordo de R$ 1,2 bilhão por desmoronamentos em Maceió
ter, 11/11/2025 - 09:04
A falta de fundos para a Acnur está colocando em risco milhares famílias sírias refugiadas
Internacional ONU lança campanha para ajudar refugiados a enfrentar inverno
ter, 11/11/2025 - 08:48
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Geral Polícia Federal combate tráfico de medicamentos para os Estados Unidos
ter, 11/11/2025 - 08:47
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Ataque russo danifica infraestruturas em Odessa
ter, 11/11/2025 - 08:15
Sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Paris.
Economia OCDE: reforma tributária brasileira tornará economia mais competitiva
ter, 11/11/2025 - 07:48
Ver mais seta para baixo