STF elogia recondução de Gonet para comandar a PGR

Indicação do procurador foi aprovada ontem pelo Senado
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 15:29
Brasília
Brasília (DF), 18/03/2025 -Procurador geral Paulo Gonet saindo do Senado após reunião com presidente Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) cumprimentaram nesta quinta-feira (13) o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pela recondução ao cargo de chefe do Ministério Público da União (MPU).

Por 45 votos favoráveis e 26 contrários, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que Gonet continue no comando do órgão por mais 2 anos.

O vice-presidente do STF, ministro Alexandre de Moraes, destacou a trajetória de Gonet e citou que o procurador passou em primeiro lugar no concurso para o órgão e sempre honrou a instituição e a Justiça.

"Tenho certeza de que, não somente o Ministério Público, a Justiça se engrandecem com a recondução, mas também toda a sociedade brasileira continuará a contar na chefia dessa importantíssima instituição, um importante jurista e um trabalhador incansável no fortalecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito", destacou Moraes.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

O ministro acrescentou que Paulo Gonet terá como desafio o combate às organizações criminosas no país. "Gonet já definiu o combate às organizações criminosas como meta prioritária do Conselho Nacional do Ministério Público", disse.

O ministro Flávio Dino também destacou a carreira de Gonet como jurista e cumprimentou o Senado pela aprovação.

"É um doutrinador que se insere entre os mais vendidos do Brasil, portanto, um dos mais lidos do Brasil. Além de exercer com brilho a função de chefe do Ministério Público da União, é também um jurista reconhecido por todos nós", disse.

Perfil

Paulo Gustavo Gonet Branco é um dos 74 subprocuradores da República em atuação na Procuradoria-Geral da República (PGR). Gonet entrou no Ministério Público Federal (MPF) em 1987. É formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB), onde também obteve título de doutorado.

Ele é autor do livro Curso de Direito Constitucional, escrito em parceria com Gilmar Mendes.

