logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF forma maioria para condenar mais nove réus pela trama golpista

Sessão prossegue para a tomada do último voto, do ministro Flávio Dino
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 15:48
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A maioria dos ministros da  Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira (18) pela condenação de nove réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O placar do julgamento está 3 votos a 0 pela condenação. Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. 

A sessão prossegue para a tomada do último voto, que será proferido por Flávio Dino. 

Os ministros que já votaram também se manifestaram pela absolvição do general de Exército Estevam Theofhilo por falta de provas. 

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

No decorrer da sessão de hoje, o colegiado passará para a fase de leitura das penas dos condenados, a chamada dosimetria.

O núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal. Os acusados são conhecidos como "kids-pretos", militares que integraram o grupamento de forças especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os acusados foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Exceto no caso de Márcio Nunes de Resende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Eles tiveram as condutas desclassificadas para os crimes de incitação ao crime e associação criminosa. Com a alteração, eles terão as penas abrandadas. 

Fazem parte deste núcleo os seguintes réus: 

Bernardo Romão Correa Netto (coronel);

Estevam  Theophilo (general);

Fabrício Moreira de Bastos (coronel);

Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel);

Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);

Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);

Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);

Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel);

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);

Wladimir Matos Soares (policial federal).

Relacionadas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
STF publica nesta terça acórdão do julgamento de Bolsonaro
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, agentes da polícia militar fazem guarda perto de filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
STF: Castro diz que imagens de câmeras de policiais foram preservadas
Edição:
Aline Leal
stf Golpe de Estado kids pretos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
ter, 18/11/2025 - 17:07
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2025: Inep anula três questões por suspeita de vazamento
ter, 18/11/2025 - 16:59
Fachada do Palácio do Planalto
Geral Governo sanciona proibição do uso de linguagem neutra em órgão público
ter, 18/11/2025 - 16:57
Seleção brasileira derrota França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial Sub-17 masculino, em 18/11/2025
Esportes Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17
ter, 18/11/2025 - 16:55
Brasilia 18/11/2025 Julgamento da Ação Penal 2696 - Núcleo 3 Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por unanimidade, STF condena mais nove réus pela trama golpista
ter, 18/11/2025 - 16:43
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Derrite apresenta 5ª versão do PL Antifacção após críticas do governo
ter, 18/11/2025 - 16:34
Ver mais seta para baixo