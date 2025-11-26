logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal

Ministros vão se manifestar sobre proposta de alteração legislativa
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 17:25
Brasília
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 5 de dezembro o início do julgamento das ações que discutem o marco temporal para demarcação de terras indígenas.

O julgamento será realizado de forma virtual pelo plenário da Corte. A votação eletrônica ficará aberta até o dia 15 de dezembro. 

A data do julgamento foi marcada após o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, liberar os processos para julgamento. 

Durante o julgamento, os ministros deverão se manifestar sobre o texto final que foi aprovado pela comissão especial que debateu uma proposta de alteração legislativa para o tema.

Marco Temporal

Em setembro de 2023, o STF considerou que o marco temporal para demarcação de terras indígenas é inconstitucional.

Em seguida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de lei que validou o marco. Contudo, em dezembro de 2023, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e retomou a validade do marco.

Dessa forma, prevaleceu o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época.

Após a votação do veto presidencial, o PL, o PP e o Republicanos protocolaram no STF as ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal.

Entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese.  

Relacionadas
Brasília (DF) - 31/08/2023, Cocares expostos na grade lateral do STF durante manifestação de Indígenas contra o Marco Temporal na praça dos Três Poderes. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Indígenas fazem ato no STF e defendem derrubada do marco temporal
Brasília (DF), 21/09/2023, Indígenas assistem a sessão do STF sobre a tese do marco temporal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Conciliação no STF mantém marco temporal para terras indígenas
Edição:
Sabrina Craide
marco temporal stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
National Guard members walk near a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Internacional Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington
qua, 26/11/2025 - 17:51
São Paulo - Juliana Fornicola, 32 anos, grávida, no primeiro dia de vacinação de idosos, gestantes e crianças de 3 meses a 5 anos, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, região central (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Saúde Saiba como será oferta de vacina que previne bronquiolite em bebês
qua, 26/11/2025 - 17:41
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal
qua, 26/11/2025 - 17:25
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de outubro
qua, 26/11/2025 - 17:06
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Governo Central registra superávit de R$ 36,5 bilhões em outubro
qua, 26/11/2025 - 16:58
Incêndio em prédios de Hong Kong 26/11/2025 REUTERS/Tyrone Siu
Internacional Aumenta para 36 estimativa de mortos em incêndio de Hong Kong
qua, 26/11/2025 - 16:50
Ver mais seta para baixo