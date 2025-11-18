logo ebc
STF retoma julgamento do Núcleo 3 da trama golpista após intervalo

O relator do caso, Alexandre de Moraes, votou por condenar nove réus
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 14:06
Brasília
Julgamento da Ação Penal 2696 -Núcleo 3 Foto: Rosinei Coutinho/STF
A  Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento que pode condenar os dez réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo Jair Bolsonaro.

Pela manhã, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de nove réus e a favor da absolvição do general do Exército Estevam Theophilo.

A partir de agora, os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino vão proferir seus votos. Com a mudança de Luiz Fux para a Segunda Turma, somente os quatro ministros participam do julgamento.

Se a maioria de votos for formada pela condenação dos acusados, os ministros passarão para a fase de leitura das penas dos condenados, a chamada dosimetria.

O núcleo é composto por nove militares do Exército e um policial federal. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os acusados são conhecidos como "kids pretos", militares que integraram o grupamento de forças especiais do Exército. Eles são acusados pela Procuradoria Geral da República (PGR) de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:

  • Bernardo Romão Correa Netto (coronel);
  • Estevam  Theophilo (general);
  • Fabrício Moreira de Bastos (coronel);
  • Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel);
  • Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);
  • Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);
  • Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel);
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);
  • Wladimir Matos Soares (policial federal).
Juliana Andrade
stf Golpe de Estado trama golpista primeira turma núcleo 3
