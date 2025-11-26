logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF suspende ações de indenizações por atraso e cancelamento de voos

Processos ficarão paralisados até a decisão final da Corte
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 18:46
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira (26) determinar a suspensão nacional de ações judiciais que tratam de indenizações por atrasos e cancelamento de voos por motivos de força maior, como mau tempo.

Os processos deverão ficar suspensos até a decisão final da Corte sobre a validade de ações indenizatórias protocoladas por passageiros contra as empresas aéreas envolvendo a questão.

A decisão de Toffoli foi proferida em uma ação na qual a Azul Linha Aéreas foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo atraso e alteração do voo de um passageiro.

O ministro ressaltou que é preciso uma decisão definitiva, diante do aumento da litigiosidade no setor aéreo e de decisões conflitantes da Justiça, fatores que comprometem a segurança jurídica, segundo Toffoli. 

"Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso", decidiu o ministro.

Ainda não há prazo para a decisão final da Corte sobre a questão.

Relacionadas
Brasília - Fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) realizam fiscalização sobre cobrança de bagagens pelas companhias aéreas (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Brasília (DF), 16/01/2025 - O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa, fala com jornalistas sobre resultados de 2024. Foto: Vosmar Rosa/MPOR
Passagens aéreas não devem subir após fusão de empresas, diz ministro
Edição:
Sabrina Craide
Companhias Aéreas stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 19/05/2025 - Pregão da B3. Foto: B3/Divulgação
Economia Bolsa sobe 1,7% e bate recorde com cenário externo favorável
qua, 26/11/2025 - 19:49
Law enforcement members gather in a cordoned-off area after two National Guard members were reportedly shot near the White House in Washington, D.C., U.S., November 26, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Internacional Morrem militares americanos atingidos em tiroteio perto da Casa Branca
qua, 26/11/2025 - 19:48
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF tem dois votos para determinar plano nacional contra racismo
qua, 26/11/2025 - 19:36
O movimento Ocupa Dops promove um ato público em frente ao antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) no Rio, para marcar o Dia Internacional de Combate à Tortura (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Direitos Humanos Iphan aprova tombamento da antiga sede do Dops no Rio de Janeiro
qua, 26/11/2025 - 19:32
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 - Roda Cultural Canta Teresa. Foto: cantateresaoficial/Instagram
Cultura Alerj aprova Prêmio Marielle Franco para a Roda Cultural Canta Teresa
qua, 26/11/2025 - 19:16
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça STF suspende ações de indenizações por atraso e cancelamento de voos
qua, 26/11/2025 - 18:46
Ver mais seta para baixo